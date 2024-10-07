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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! Cudi Dağı'na GÜRZ darbesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Cudi Dağı'nda hava ve zırhlı araçlara karşı etkili olan 10 M79 Tanksavar Füze mühimmatı ele geçirdi. Düzenlenen GÜRZ-18 operasyonlarında 55 mağara imha edildi.

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 08:30 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 09:06
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! Cudi Dağı’na GÜRZ darbesi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde gerçekleştirilen 'Gürz-18' operasyonlarında bölücü terör örgütüne ait 55 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timleri tarafından 'Gürz-18' operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Buna göre bölücü terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı 55 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi. 10 ısı güdümlü tanksavar füze mühimmatı, 17 makineli tüfek, 12,7 milimetre uçaksavar, 2 roketatar silahı, 2 keskin nişancı tüfeği, piyade tüfeği, 5 anti tank mayını, 123 roketatar mühimmatı, 600 uçaksavar mühimmatı, 3 bin 600 makineli tüfek mühimmatı, 5 bin 700 hafif silah mühimmatı, 8 havan mühimmatı, 500 metre saniyeli fitil ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren jandarma timlerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" dedi.

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