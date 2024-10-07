AK Parti'de 'değişim'in şifresi: "Partinin bekası her türlü kişisel hesabın üstünde tutulacak" | Yargı reformu Başkan Erdoğan'a sunulacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA) YARGI REFORMU BAŞKAN ERDOĞAN'A SUNULACAK Hazırlanan raporda vatandaşın en temel iki sorununun 'ekonomi ve adalet vurgusu' olduğu belirlendi. Vatandaş, parti kurmaylarına ekonomideki serzenişlerini dile getirirken, adalet alanında ki endişelerini de belirtti. Vatandaşın istek ve şikâyetleri ilgili bakanlıklara bildirildi. Bakanlıkların, vatandaşların şikâyetleri doğrultusunda yeni reformalar için çalışmalara başladığı öğrenildi. Adalet Bakanlığı'nın toplumun hassas olduğu konularda, adalet anlayışını güçlendirecek, cezasızlık anlayışını ortadan kaldıracak bir takım adımlar atacağı belirtildi. Vatandaşın taleplerine göre şekillenecek yeni yargı reformunun önce Başkan Erdoğan'a ardından da Meclis'e sunulacağı kaydedildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ʺÖzümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmalarıʺ programına katıldı (İHA)



EKONOMİK PROGRAMA GÜVEN TAM



Hazine ve Maliye Bakanlığının ise programdan taviz vermeden, enflasyonu tek haneye düşürüp, vatandaşın alım gücünü artıracağı ve elini rahatlatacağı gerek duyulduğu takdirde yeni bir dizi adımlar atacağı öğrenildi. Buluşmalar kapsamında vatandaşın yeni ekonomik programa güveninin tam olduğu da ifade edildi.



Parti kaynakları, yapılacak yeni ikinci dalga reformlarının, hepsinin sahadan gelen veriler ile beklentilere uygun bir şekilde gerçekleştirileceğine dikkat çekti. Reformların hepsinin teknik ve bürokratik bir anlayışla değil milletin taleplerine yönelik dizayn edildiğini belirten parti kaynakları, hızlı bir reform süreci yaşanacağının altını çizdi.



AK PARTİ MYK TOPLANACAK



Türkiye Buluşmalarının tamamlanmasının ardından kongre sürecini hız kesmeden devam ettirecek AK Parti bugün yapılması planlanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında da gündeme gelmesi bekleniyor.



Başkan Erdoğan'ın raporlar doğrultusunda parti kurmaylarına yeni talimatlar vermesi de öngörülüyor.