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AK Parti'de 'değişim'in şifresi: "Partinin bekası her türlü kişisel hesabın üstünde tutulacak" | Yargı reformu Başkan Erdoğan'a sunulacak

AK Parti'de kongre süreci başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği "Kapsamlı değişim" mesajı sonrası 41 il ve 547 ilçe başkanı değiştirildi. Büyük kongrenin Nisan 2025'te yapılması beklenirken AK Parti'nin değişim manifestosu da netleşti. Buna göre; Kırmadan, dökmeden, yeni kopuşlara, yeni kırgınlıklara asla sebebiyet vermeden herkes kucaklanacak ama ihtiyaç olan değişimi de kararlı bir şekilde hayata geçirecek. Partinin bekası her türlü kişisel hesabın üstünde tutulacak. Öte yandan Edirne'den Kars'a rapor hazırlandı. Vatandaşın talep ve istekleri ile yeni yargı reformu Başkan Erdoğan'a sunulacak.

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 07:36 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 07:56
AK Parti’de ’değişim’in şifresi: Partinin bekası her türlü kişisel hesabın üstünde tutulacak | Yargı reformu Başkan Erdoğan’a sunulacak

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Teşkilat Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 'Türkiye Buluşmaları'nın finaline katıldı. 12 Ekim'de başlayacak kongrenin zemini tamamlandı.

Merakla beklenen büyük kongrenin Nisan 2025'te yapılması öngörülüyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ʺÖzümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmalarıʺ programına katıldı (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ʺÖzümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmalarıʺ programına katıldı (AA)



DEĞİŞİMİN MANİFESTOSU

Kongreler kardeşlik havasında geçecek. Kongrelerin her aşamasında millete danışılacak, milletin tavsiyeleri alınacak, milletin söylediği şeyler masaya yatırılacak ve süreç milletle beraber yönetilecek.

AK Parti'de değişimin manifestosu şu şekilde olacak:

"Parti, kırmadan, dökmeden, yeni kopuşlara, yeni kırgınlıklara asla sebebiyet vermeden herkesi kucaklayan ama ihtiyaç olan değişimi de kararlı bir şekilde hayata geçirecek. Partinin bekası her türlü kişisel hesabın üstünde tutulacak.

Bayrak değişiminde nefsi davranma, şahsi kaygılarla hareket etme lüksü olmayacak İlçe başkanı seviyesinden başlayarak partiden güç devşirecek değil, partiye güç katacak isimlere görev verilecek."

AK Parti Genel Merkezi (AA)AK Parti Genel Merkezi (AA)


588 BAYRAK DEĞİŞİMİ... EDİRNE'DEN KARS'A RAPOR HAZIRLANDI

AK Parti, genel ve yerel seçimlerin ardından milletin verdiği mesajı alarak değişimin adımını attı. İl ve ilçe başkanlıklarında 588 başkanda bayrak değişimine gidildi.

Partide büyük değişimin yaşanacağı 8'nci büyük olağanüstü kongrenin alt zemini oluşturan Türkiye Buluşmaları kapsamında Edirne'den Kars'a yurdun dört bir yanında ilçeler dahil 11 bin bağımsız program yapan AK Parti, vatandaşın talep, istek ve şikâyetlerini raporladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)


YARGI REFORMU BAŞKAN ERDOĞAN'A SUNULACAK

Hazırlanan raporda vatandaşın en temel iki sorununun 'ekonomi ve adalet vurgusu' olduğu belirlendi. Vatandaş, parti kurmaylarına ekonomideki serzenişlerini dile getirirken, adalet alanında ki endişelerini de belirtti.

Vatandaşın istek ve şikâyetleri ilgili bakanlıklara bildirildi. Bakanlıkların, vatandaşların şikâyetleri doğrultusunda yeni reformalar için çalışmalara başladığı öğrenildi. Adalet Bakanlığı'nın toplumun hassas olduğu konularda, adalet anlayışını güçlendirecek, cezasızlık anlayışını ortadan kaldıracak bir takım adımlar atacağı belirtildi.

Vatandaşın taleplerine göre şekillenecek yeni yargı reformunun önce Başkan Erdoğan'a ardından da Meclis'e sunulacağı kaydedildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ʺÖzümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmalarıʺ programına katıldı (İHA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ʺÖzümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmalarıʺ programına katıldı (İHA)

EKONOMİK PROGRAMA GÜVEN TAM

Hazine ve Maliye Bakanlığının ise programdan taviz vermeden, enflasyonu tek haneye düşürüp, vatandaşın alım gücünü artıracağı ve elini rahatlatacağı gerek duyulduğu takdirde yeni bir dizi adımlar atacağı öğrenildi. Buluşmalar kapsamında vatandaşın yeni ekonomik programa güveninin tam olduğu da ifade edildi.

Parti kaynakları, yapılacak yeni ikinci dalga reformlarının, hepsinin sahadan gelen veriler ile beklentilere uygun bir şekilde gerçekleştirileceğine dikkat çekti. Reformların hepsinin teknik ve bürokratik bir anlayışla değil milletin taleplerine yönelik dizayn edildiğini belirten parti kaynakları, hızlı bir reform süreci yaşanacağının altını çizdi.

AK PARTİ MYK TOPLANACAK

Türkiye Buluşmalarının tamamlanmasının ardından kongre sürecini hız kesmeden devam ettirecek AK Parti bugün yapılması planlanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında da gündeme gelmesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan'ın raporlar doğrultusunda parti kurmaylarına yeni talimatlar vermesi de öngörülüyor.

Başkan Erdoğandan Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları programında önemli açıklamalarBaşkan Erdoğandan Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları programında önemli açıklamalar

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