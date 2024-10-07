AK Parti'de 'değişim'in şifresi: "Partinin bekası her türlü kişisel hesabın üstünde tutulacak" | Yargı reformu Başkan Erdoğan'a sunulacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Teşkilat Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 'Türkiye Buluşmaları'nın finaline katıldı. 12 Ekim'de başlayacak kongrenin zemini tamamlandı.
Merakla beklenen büyük kongrenin Nisan 2025'te yapılması öngörülüyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ʺÖzümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmalarıʺ programına katıldı (AA)
DEĞİŞİMİN MANİFESTOSU
Kongreler kardeşlik havasında geçecek. Kongrelerin her aşamasında millete danışılacak, milletin tavsiyeleri alınacak, milletin söylediği şeyler masaya yatırılacak ve süreç milletle beraber yönetilecek.
AK Parti'de değişimin manifestosu şu şekilde olacak:
"Parti, kırmadan, dökmeden, yeni kopuşlara, yeni kırgınlıklara asla sebebiyet vermeden herkesi kucaklayan ama ihtiyaç olan değişimi de kararlı bir şekilde hayata geçirecek. Partinin bekası her türlü kişisel hesabın üstünde tutulacak.
Bayrak değişiminde nefsi davranma, şahsi kaygılarla hareket etme lüksü olmayacak İlçe başkanı seviyesinden başlayarak partiden güç devşirecek değil, partiye güç katacak isimlere görev verilecek."
AK Parti Genel Merkezi (AA)
588 BAYRAK DEĞİŞİMİ... EDİRNE'DEN KARS'A RAPOR HAZIRLANDI
AK Parti, genel ve yerel seçimlerin ardından milletin verdiği mesajı alarak değişimin adımını attı. İl ve ilçe başkanlıklarında 588 başkanda bayrak değişimine gidildi.
Partide büyük değişimin yaşanacağı 8'nci büyük olağanüstü kongrenin alt zemini oluşturan Türkiye Buluşmaları kapsamında Edirne'den Kars'a yurdun dört bir yanında ilçeler dahil 11 bin bağımsız program yapan AK Parti, vatandaşın talep, istek ve şikâyetlerini raporladı.