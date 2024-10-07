Katil İsrail’in Gazze’ye saldırılarında AA kameramanı katledildi

Katil İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği bombardımanda katledilen Filistinli gazeteci Hasan Hamad'ın cenazesi ve basın yeleği, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ne getirildi.

Kardeşi Muhammed Hamad, işgalci İsrail tanklarının hareketini görüntülemek için yanına gelen Hasan Hamad'ı, saldırı sonrası vücut bütünlüğünün bozulduğu için sadece saçlarından tanıyabildiğini ifade etti. Muhammed Hamad, kardeşinin dünden bu yana İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yönelik saldırılarını aktarmak üzere görevde olduğunu söyledi.

7 Ekim'den bu yana 175 gazeteci katledildi (Fotoğraf: AA)

175 GAZETECİ KATLEDİLDİ

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Filistinli gazeteci Hasan Hamad'ın Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki evine yönelik İsrail bombardımanında hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında katledilen gazeteci sayısının 175'e ulaştığı belirtildi.

Medya Ofisi, uluslararası topluma ve medya kuruluşlarına çağrıda bulunarak, Filistinli gazetecilerin öldürülmesini durdurması için İsrail'e caydırıcı yaptırımlar uygulanması ve işlediği suçlar nedeniyle uluslararası mahkemelerde yargılanması için harekete geçilmesi talebinde bulundu.