Dini ve milli değerlere hakaret eden Deha Tuzcu’nun dosyasını açtık: Çocuk tacizi, kredi kartı dolandırıcılığı | Skandal C7K marşı ortaya çıktı

İstanbul'un iki ilçesinde yaşanan ve satanist ritüeller barındıran vahşi cinayetlerin ardından sosyal medyada yer alan İslam ve din düşmanı yapılar mercek altına alındı.
İstanbul'un iki ilçesinde yaşanan ve satanist ritüeller barındıran vahşi cinayetlerin ardından sosyal medyada yer alan İslam ve din düşmanı yapılar mercek altına alındı.
Özellikle müzik adı altında gençleri zehirleyenlerin isimleri tek tek ifşa edilmeye başlandı. Bu isimlerden biri de sözde Rapçi Deha Tuzcu. Tuzcu, Deha INC. ismiyle de tanınıyor.
Tuzcu'nun hiçbir kutsal ve milli değere saygısı olmayan, Allah'a, Kur'an-ı Kerim'e, Hz. Muhammed'e küfürler eden, insanların kredi kartlarını patlatan Discord platformundaki "ATATV44" adı verilen oluşumun da kurucularından olduğu biliniyor.
KUR'AN-I KERİM'E SAYGISIZLIK
Sosyal medyadaki nefret söylemi ve zorbalık yaptığı videolarlar tanınan Tuzcu'nun İslam ve Kur'an-ı Kerim nefretini yayınlarında defalarca yer verdiği belirlendi. Omegle adlı platformdaki yayınını Discord'a yansıtan Tuzcu'nun karşısına çıkan bir vatandaşı kışkırtmak için İslam dininin kutsal metnini, "Kur'an-ı Kerim okursun" diyerek yatağa attığı ardından üstünde zıpladığı görülüyor.
SAYGISIZ KÖPEK
Bu saldırgan tavır karşısında sinirlenen kişi ise Tuzcu'ya "Saygısız köpek" diyor.
14 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA TACİZ
Sosyal medyada bir ses kaydı paylaşılan Tuzcu'nun 14 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği ortaya çıkarken milli değerlere küfür ettiği, kara para aklamak, kredi kartı dolandırıcılığı ve şantaj gibi birçok suçla ilişiği olduğu iddia edildi.
DİNE VE MİLLİ DEĞERLERE NEFRET
Daha önce kurduğu gruplarda dini değerlere küfredilmesini talep ettiği iddia edilen Tuzcu'nun Discord grubu olan C7K'nın (Cehennemin 7 Katı) Spotify'daki şarkısı ortaya çıktı.
Toplumsal değerleri hiç sayan rapçinin olduğu iddia edilen "C7K marşı" olarak adlandırılan şarkıda Allah'a, şehitlere, Eren Bülbül'e, Mersin'de katledilen Özgecan Aslan'a ve ülkede gündem olan pek çok olayda katledilen kişilere küfürler ettiği görüldü.
ŞARKIDA SKANDAL İFADELER
Şarkıdaki cinsiyetçi, ayrıştırıcı, islamofobik sözlerle birlikte, "Bayrağını yere indirdim, kitabının üstünden geçtim, İsrail benim vatanım, Türkiye'yi satarım" gibi skandal ifadeler yer alıyor.
DEHA TUZCU KİMDİR?
Deha Tuzcu, özellikle Omegle ve Discord platformlarındaki spor ve eğlence odaklı içerikleriyle gençlerin dikkatini çekiyor. Tuzcu'nun adı daha önce farklı suçlarla sosyal medyada anılmıştı.