SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Dini ve milli değerlere hakaret eden Deha Tuzcu'nun dosyasını açtık: Çocuk tacizi, kredi kartı dolandırıcılığı | Skandal C7K marşı ortaya çıktı

İstanbul'un iki ilçesinde yaşanan ve satanist ritüeller barındıran vahşi cinayetlerin ardından katil Semih Çelik'in yetişmesine ortam hazırlayan sosyal medya mecraları mercek altına alındı. Özellikle müzik adı altında gençleri zehirleyenlerin isimleri tek tek ifşa edilmeye başlandı. Bu isimlerden biri olan ve Allah’a, Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden Deha Tuzcu'nun 14 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği ortaya çıktı. Tuzcu'nun dini ve milli değerlere küfürler ettiği C7K marşı da sosyal medyada tepkilere neden oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 23:30 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 23:34
Dini ve milli değerlere hakaret eden Deha Tuzcu’nun dosyasını açtık: Çocuk tacizi, kredi kartı dolandırıcılığı | Skandal C7K marşı ortaya çıktı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul'un iki ilçesinde yaşanan ve satanist ritüeller barındıran vahşi cinayetlerin ardından sosyal medyada yer alan İslam ve din düşmanı yapılar mercek altına alındı.

İslam dini ve Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden Deha Tuzcu (Sosyal medya)İslam dini ve Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden Deha Tuzcu (Sosyal medya)

Özellikle müzik adı altında gençleri zehirleyenlerin isimleri tek tek ifşa edilmeye başlandı. Bu isimlerden biri de sözde Rapçi Deha Tuzcu. Tuzcu, Deha INC. ismiyle de tanınıyor.

Tuzcu'nun hiçbir kutsal ve milli değere saygısı olmayan, Allah'a, Kur'an-ı Kerim'e, Hz. Muhammed'e küfürler eden, insanların kredi kartlarını patlatan Discord platformundaki "ATATV44" adı verilen oluşumun da kurucularından olduğu biliniyor.

Deha Tuzcu'nun Kur'an-ı Kerim'e hakaret ettiği yayını (Sosyal medya)Deha Tuzcu'nun Kur'an-ı Kerim'e hakaret ettiği yayını (Sosyal medya)

KUR'AN-I KERİM'E SAYGISIZLIK
Sosyal medyadaki nefret söylemi ve zorbalık yaptığı videolarlar tanınan Tuzcu'nun İslam ve Kur'an-ı Kerim nefretini yayınlarında defalarca yer verdiği belirlendi. Omegle adlı platformdaki yayınını Discord'a yansıtan Tuzcu'nun karşısına çıkan bir vatandaşı kışkırtmak için İslam dininin kutsal metnini, "Kur'an-ı Kerim okursun" diyerek yatağa attığı ardından üstünde zıpladığı görülüyor.

Deha Tuzcu'nun Kur'an-ı Kerim'e hakaret ettiği yayın

SAYGISIZ KÖPEK
Bu saldırgan tavır karşısında sinirlenen kişi ise Tuzcu'ya "Saygısız köpek" diyor.

Deha Tuzcu'nun 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiğini ortaya çıkaran paylaşım (Sosyal medya)Deha Tuzcu'nun 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiğini ortaya çıkaran paylaşım (Sosyal medya)

14 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA TACİZ
Sosyal medyada bir ses kaydı paylaşılan Tuzcu'nun 14 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği ortaya çıkarken milli değerlere küfür ettiği, kara para aklamak, kredi kartı dolandırıcılığı ve şantaj gibi birçok suçla ilişiği olduğu iddia edildi.

Deha Tuzcu 14 yaşındaki kızı taciz etti

DİNE VE MİLLİ DEĞERLERE NEFRET
Daha önce kurduğu gruplarda dini değerlere küfredilmesini talep ettiği iddia edilen Tuzcu'nun Discord grubu olan C7K'nın (Cehennemin 7 Katı) Spotify'daki şarkısı ortaya çıktı.

Deha Tuzcu (Sosyal medya)Deha Tuzcu (Sosyal medya)

Toplumsal değerleri hiç sayan rapçinin olduğu iddia edilen "C7K marşı" olarak adlandırılan şarkıda Allah'a, şehitlere, Eren Bülbül'e, Mersin'de katledilen Özgecan Aslan'a ve ülkede gündem olan pek çok olayda katledilen kişilere küfürler ettiği görüldü.

Deha Tuzcu'nun skandal marşı! Dine ve milli değerlere küfür etti



ŞARKIDA SKANDAL İFADELER
Şarkıdaki cinsiyetçi, ayrıştırıcı, islamofobik sözlerle birlikte, "Bayrağını yere indirdim, kitabının üstünden geçtim, İsrail benim vatanım, Türkiye'yi satarım" gibi skandal ifadeler yer alıyor.




DEHA TUZCU KİMDİR?
Deha Tuzcu, özellikle Omegle ve Discord platformlarındaki spor ve eğlence odaklı içerikleriyle gençlerin dikkatini çekiyor. Tuzcu'nun adı daha önce farklı suçlarla sosyal medyada anılmıştı.

Discorddaki sapkınlık ifşa oldu! Kız çocuklarına cinsel istismar ve şantaj skandalı | Bakan duyurdu: Video kurgu çıktıDiscorddaki sapkınlık ifşa oldu! Kız çocuklarına cinsel istismar ve şantaj skandalı | Bakan duyurdu: Video kurgu çıktı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Katil Semih Çelik’in annesinden kan donduran iddia: Görüşmeyi hiç kesmediler | Buluşma noktası surlar
CANLI | Lübnan’da en zor gün! İsrail, Beyrut’a ölüm yağdırdı | Kara saldırısı hazırlığı | İran’dan Kaani hakkında ilk açıklama
The Evidence
Dini ve milli değerlere hakaret eden Deha Tuzcu’nun dosyasını açtık: Çocuk tacizi, kredi kartı dolandırıcılığı | Skandal C7K marşı ortaya çıktı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan önemli açıklamalar! İyi hal indirimi tartışılmalı
Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti MYK toplandı! Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar
Türk Telekom
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Elektrik ve doğal gaza 3 ay zam yapılmayacak
Saplantılı aşığımdan beni kurtarın yoksa öldürecek | Esra Erol’da Pınar’ın iddiaları şoke etti: Tehdit, şantaj...
Başkan Erdoğan’dan 7 Ekim mesajı: İsrail 1 yıldır uyguladığı soykırımın bedelini er ya da geç ödeyecektir
Ünlü pidecide domuz eti şoku! Arifoğlu Baharat’ta boya... İşte isim isim taklit ve tağşiş yapan gıda teröristi firmalar
Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan hayatını kaybetti! Başkan Erdoğan’dan taziye mesajı: Her daim hayırla yad edilecek
Galatasaray’da İsmail Jakobs depremi! Resmen açıklandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Semih Çelik’in katlettiği İkbal Uzuner’in babasının ifadesi ortaya çıktı: Kızımın telefonunu almaya gittik kesik kafasını gördük
SON DAKİKA