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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Öte yandan Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’in doğum gününü de tebrik etti.

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 16:54 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 17:13
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.



İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin güçlenerek gelişmesinin memnuniyet verici olduğunu, üst düzey siyasi diyaloğun devam edeceğini, önümüzdeki süreçte çeşitli vesilelerle gerek bölgemizde gerekse dünyadaki meseleleri ayrıntılı bir biçimde ele almayı sürdüreceklerini belirtti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü de tebrik etti" denildi.

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