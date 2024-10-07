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Terör örgütü DHKP-C üyesi firari hükümlü İzmir'de yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesinde, jandarmanın uygulama noktasında kaçmaya çalışan bir kişinin terör örgütü DHKP-C üyesi olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 15:42 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 15:42
Terör örgütü DHKP-C üyesi firari hükümlü İzmir’de yakalandı

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Alınan bilgilere göre, İzmir'in Dikili ilçesinde, 6 Ekim'de jandarmanın düzenlediği Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması sırasında araçtan atlayarak kaçmaya çalışan E.Y., ekiplerin çalışmaları sonucu yakalandı.

E.Y.'nin kimlik sorgusunda terör örgütü DHKP-C üyesi olduğu ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı bulunduğu belirlendi. Ayrıca, 2005 yılında İstanbul'daki ikametinde yapılan aramada bomba düzeneği ve patlayıcı madde ele geçirilen E.Y., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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