AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman Beyoğlu’nda vatandaşları dinledi

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TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Beyoğlu'nun arka sokaklarını gezdi. Yayman ile vatandaşlar arasında renkli diyaloglar yaşandı. Yayman, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Türkiye Buluşmaları" kapsamında Beyoğlu'nun arka sokaklarını gezdi, kafelere ve barlara ziyaretler gerçekleştirdi. Yayman ile vatandaşlar arasında eğlenceli diyaloglar yaşanırken, Yayman, o anlara ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. BU KEZ HATAY'DA DEĞİL BEYOĞLU'NDA VATANDAŞI DİNLEDİ AK Parti'nin "Türkiye Buluşmaları" sürüyor.

AK Parti'nin saha çalışmaları sürüyor. Son seçimin ardından vatandaştan geri bildirimleri almak için daha fazla saha çalışması yapan AK Parti, Türkiye Buluşmaları'nda her sokağı, caddeyi ziyaret ediyor.

TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman Beyoğlu'nda vatandaşlarla sohbet etti (Sosyal medya) Bu kapsamda siyasetin renkli ve çalışkan isimlerinden AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Beyoğlu'nu gezdi. Hiçbir ayrım yapmadan vatandaşlara kulak veren Yayman, barlar ve kafeleri de ziyaret etmeyi ihmal etmedi.