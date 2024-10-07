A Rh+ kan grubundakiler dikkat! Sabah saatlerinde mutlaka bunu yapın

Japonya'daki Waseda Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, A Rh+ kan grubuna sahip bireylerin yorgunluk ve hastalıklara karşı daha hassas olabileceğini ortaya koydu. Araştırmada, bu kan grubuna sahip kişilerin gün boyunca enerji kaybı yaşadığı ve akşam saatlerinde ani yorgunluk hissine daha yatkın oldukları belirtildi. Uzmanlar, bu kişilere besin takviyeleri ve düzenli vitamin kullanımı öneriyor. Ancak herhangi bir takviye kullanımına başlamadan önce sağlık profesyonellerine danışılması gerektiğinin altını çiziyorlar.