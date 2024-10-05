Başkan Erdoğan'dan "Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programında önemli açıklamalar

100 bin 800 noktada milletimizle bir araya geldik. Yol ve dava arkadaşlığımız perçinledik. Toplumun nabzını tuttuk tavsiyelerini dinledik, eleştirilerine kulak verdik. Nerede eksiğimizin olduğunu tahlil ve tespit etmeye çalıştık.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlediği ʺÖzümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmalarıʺ programına katılarak, konuşma yaptı. (AA)

VATANDAŞ MUHALEFETE GÜVENMİYOR

Vatandaş muhalefetin söylemlerine güvenmiyor. Onlardan kendisine hayır geleceğine inanmıyor. İnsanımız AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na güveniyor ve itimat ediyor. Milletimiz etrafı ateş çemberine dönen ülkemizin güvenliğini AK Parti'nin sağlayacağına inanıyor.

MİLLETİMİZİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMAYACAĞIZ

AK Parti olarak bize verilen bu desteğin kıymetini ve ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Bu güveni boşa çıkarmamakta kararlıyız. Milletimizi hayal kırıklığına uğratmayacağız.

YENİ İSİMLERLE GÜÇLENECEĞİZ

Kongre sürecimizi tazelenmenin, yenilenmenin, bununla birlikte büyük bir kucaklaşmanın vesilesine dönüştürmek arzusundayız.

AK Parti teşkilatlarını bir arada tutan harç kardeşlik hukukudur. Biz birbirini ezerek yükselenlerden olmadık. Makamlar değişebilir ama dava ilelebet payidar olacak.

"İLK GÜN NEYİ SAVUNUYORSAK BUGÜN DE AYNI DEĞERLERİ SAVUNUYORUZ"

İlk gün neyi savunuyorsa bugün de aynı değerleri savunuyoruz. Türkiye'de ne diyorsak BM kürsüsünde de aynı cümleleri kurmaktan asla çekinmiyoruz. Yalpalamadan, savrulmadan, kimseden korkmadan, kimsenin baskına boyun eğmeden mazlumun yanında zalimlerin karşısındayız. İsrail'in Lübnan'a başlattığı saldırılar sonrasında en güçlü tepkiyi gösteren ülke biz olduk. İsrail'in hedefi bellidir. Batılı güçler ise bunların asıl niyetlerini bildikleri halde Holokost utangaçlığıyla Neyanyahu ve katliam çetesine ses çıkarmamakta. Yıllardır bize özgürlüklerden bahsedenlerin Filistinli çocuklar için toplanan göstericilere nasıl davrandıklarını sizler de görüyorsunuz.

SİNSİ BİR PLAN UYGULAMAYA KONMUŞTUR

Filistin bayrağına dahi tahammül edemiyorlar. Terör örgütlerine gelince protesto kutsaldır diyenler söz konusu Filistin olunca faşizmin en nobran halini savunuyorlar. Bugün burada şunu açık açık söylemek zorundayım. Geçen yüzyılın başında olduğu gibi sinsi bir plan uygulamaya konmuştur. Hamas, Hizbullah, Suriye, Yemen, İran sadece bir bahanedir. İçimizdeki bazı İsrail dostları her ne kadar gerçekleri gizlemeye çalışsa da Netanyahu çetesine dur denilmezse bu yayılmacı çetenin nereye varacağını biz biliyoruz. İsrail vasıtasıyla yeni bir paylaşım savaşışının yürüdüğünü biliyoruz. Şunu herkes bilsin Türkiye büyük bir devlettir. Büyüklüğümüze yaraşır şekilde milletimizin güvenliğinde nasıl hiç zafiyet vermediysek bugün de aynı stratejik akılla hareket ediyoruz. İsrail hükümetini şımartanları buradan aklıselimle hareket etmeye davet ediyorum.

İSLAM ALEMİNE TEDBİR ÇAĞRISI

İsrail hükümetinin harladığı ateş sadece bu coğrafyayı değil sizleri de yakacak. El ele verip söndürmezsek bu yangın eninde sonunda size ulaşacak. İslam alemini de ekonomik ve ticari tedbirleri almaya çağırıyorum. İsrail'e karşı önlem almadığımız her gün bu kan deryası her gün büyüyecek. Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehditlerin bertaraf edilmesinde AK Parti teşkilatlarına düşen kardeşlik hukukunu yükseltmektir. Her zamankinden daha fazla kenetleneceğiz. Durmak duraklamak mola rehavet yılgınlık yok. Gözlerimizi hedeflerimizden ayırmak yok. Mesuliyetimizin ağırlığının sizler de farkındasınız.

CHP'NİN İÇİNDEKİ FİTNECİLERE SERT TEPKİ

Muhalefetin hangi gündemlerin peşinde koştuklarını görüyorsunuz. Sabah akşam koltuk kavgasından başlarını kaldıramıyorlar. Sandıkta yaşadıkları hezimeti unuttular. 4 yıl sonra yapılacak seçimler için şimdiden birbirleriyle kavgaya tutuştular. Geçen sene koltuğundan tard edilen eski genel başkan bir köşeye atılmanın hırsıyla sağa sola sataşıyor. Zehirli dili ve söylemleriyle tansiyonun düşmesine müsaade etmiyor. Biz sıkılı yumrukları gevşetmek için samimi adımlar attıkça yıllardır gerilimden beslenenler elinden geleni yappıyor. Onlara şunu söylemek istiyorum. Türkiye'ye bir hayrım dokunsun istiyorsanız gölge etmeyin başka ihsan eylemem.

"BU KADROYA GÜVENİYORUM"

2017 yılından beri ülkemize önemli hizmetlerde bulunan Oruç Reis Somali'de 3 ruhsat sahasında sismik faaliyet yürütecek. Açlıkla yoklukla anılan Somali bölgesi Oruç Reis'in keşifleriyle huzurla refahla gündeme gelecek. Müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum. Allah yolumuzu açık etsin. Ben bu kadroya güveniyorum.