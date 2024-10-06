Türkiye’den Bosna Hersek’e yardım eli! Başkan Erdoğan: Yardımlarımızı bölgeye ulaştırıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek'te meydana gelen sel felaketine ilişkin taziye mesajını yayınladı.
Dost ve kardeş Bosna-Hersek'te meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 6, 2024
AFAD'ımız, Kızılay'ımız ve TİKA'mızla ülkemizin merhamet ve şefkat elini Bosna-Hersekli kardeşlerimize uzatıyoruz. 🇹🇷🇧🇦… pic.twitter.com/IfwVbRUMJd
Başkan Erdoğan, paylaşımında, "18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 40 kişiyi arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği Jablanica ve Konjic kenti ile Fojnica başta olmak üzere acil barınma ve beslenme ihtiyaçlarını içeren yardımlarımızı bölgeye ulaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan: Dost ve kardeş Bosna-Hersek'te meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.