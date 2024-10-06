SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Türkiye'den Bosna Hersek'e yardım eli! Başkan Erdoğan: Yardımlarımızı bölgeye ulaştırıyoruz

Başkan Erdoğan, Bosna-Hersek'te meydana gelen sel felaketine ilişkin sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan, Bosna Hersek'e yardım eli uzatılacağını belirterek, "Acil barınma ve beslenme ihtiyaçlarını içeren yardımlarımızı bölgeye ulaştırıyoruz." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Ekim 2024 , 20:21 Güncelleme Tarihi :06 Ekim 2024 , 20:30
Türkiye’den Bosna Hersek’e yardım eli! Başkan Erdoğan: Yardımlarımızı bölgeye ulaştırıyoruz

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek'te meydana gelen sel felaketine ilişkin taziye mesajını yayınladı.

Başkan Erdoğan, paylaşımında, "18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 40 kişiyi arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği Jablanica ve Konjic kenti ile Fojnica başta olmak üzere acil barınma ve beslenme ihtiyaçlarını içeren yardımlarımızı bölgeye ulaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaşımı. (X)Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaşımı. (X)

Başkan Erdoğan: Dost ve kardeş Bosna-Hersek'te meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaşımı. (X)Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaşımı. (X)

AFAD'ımız, Kızılay'ımız ve TİKA'mızla ülkemizin merhamet ve şefkat elini Bosna-Hersekli kardeşlerimize uzatıyoruz.
18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 40 kişiyi arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği Jablanica ve Konjic kenti ile Fojnica başta olmak üzere acil barınma ve beslenme ihtiyaçlarını içeren yardımlarımızı bölgeye ulaştırıyoruz.

İlk etapta 96 jeneratör, 60 konteyner, 168 yatak, 84 mutfak seti, 1.050 battaniye, 1.130 gıda kolisi ve kumanya, 2 ton un, 10 su tahliye pompası, 2 su paleti, hijyen seti, klima, buzdolabı ve içme suyu tedarikiyle bu zor günlerinde kardeşlerimizin yaralarını sarmaya çalışıyoruz.
Selden etkilenen tüm Bosna-Hersekli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA