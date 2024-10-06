PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

MSB duyurdu! 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!" ifadelerine yer verildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Ekim 2024 , 16:26 Güncelleme Tarihi :06 Ekim 2024 , 16:34
MSB duyurdu! 12 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
Terörle mücadele etkin ve kararlı bir biçimde yürütülüyor.
12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi



Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatı sonucu Gara bölgesinde 7, Hakurk bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi (AA)Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi (AA)

TERÖRÜ KAYNAĞINDA KURUTMAKTA AZİMLİYİZ, KARARLIYIZ, MUKTEDİRİZ!"

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!" ifadelerine yer verildi.
Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

Irak'ın kuzeyine 28-29 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtı sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 12 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi.

Arz-ı Mevud bekçisi PKK! Elebaşları İsrailin sözcülüğüne soyundu: Savaş Türkiyeye sıçrayabilir | Kandilde Ankara - Şam korkusuArz-ı Mevud bekçisi PKK! Elebaşları İsrailin sözcülüğüne soyundu: Savaş Türkiyeye sıçrayabilir | Kandilde Ankara - Şam korkusu


SON DAKİKA