MSB duyurdu! 12 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele etkin ve kararlı bir biçimde yürütülüyor.
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatı sonucu Gara bölgesinde 7, Hakurk bölgesinde 5 PKK
'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi (AA)
TERÖRÜ KAYNAĞINDA KURUTMAKTA AZİMLİYİZ, KARARLIYIZ, MUKTEDİRİZ!"
Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!"
ifadelerine yer verildi.
Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
MSB'den yapılan açıklama şöyle:
Irak'ın kuzeyine 28-29 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtı sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 12 PKK
'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi.