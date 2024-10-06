AK Parti depremzede 500 çocuğu sünnet ettirdi!

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Türkiye'de sünnet şöleni programı düzenlediklerini ve ilk olarak Adıyaman'da başladıklarını söyledi.
Devlet ve millet olarak deprem bölgesindeki vatandaşların yanında olduklarını aktaran Kaya, şöyle konuştu:
"Kardeşlerim, her ne sıkıntınız, probleminiz ya da çözüm önerisi olarak sunmak ve paylaşmak istediğiniz varsa bilin ki belediyelerimiz, teşkilatlarımız ve bütün birimlerimiz sizlerin emrindedir. Biz varsak hiçbir vatandaşımız kendini kimsesiz, çaresiz ve yalnız hissetmeyecektir. AK Partimiz yerelden genele tüm birimleriyle alışveriş içinde çalışarak iyiliği çoğaltmaya, vatandaşın yardımına koşmaya daima hazırdır."