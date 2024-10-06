Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı rekor kırdı: Bir günde 33 bin yolcu…

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı rekor kırdı (TAKVİM.COM.TR)

"Hattımız sadece şehir içi ulaşımını kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda İstanbul'un yoğun trafik yükünü azaltarak vatandaşlarımıza daha hızlı, güvenli ve konforlu bir seyahat imkanı sunuyor. Hem iş hem de turizm trafiğini destekleyen hattımız günlük yaşamın akışına sağladığı katkıyla İstanbul'un ulaşım altyapısını daha da güçlendiriyor."

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