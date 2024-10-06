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Başkan Erdoğan'dan İstanbul'un kurtuluşunun 101. yıl dönümü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenine mesaj gönderdi. Erdoğan, "Kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

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Giriş Tarihi :06 Ekim 2024 , 14:43 Güncelleme Tarihi :06 Ekim 2024 , 14:50
Başkan Erdoğan’dan İstanbul’un kurtuluşunun 101. yıl dönümü mesajı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı kapsamında, Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde düzenlenen törene mesaj gönderdi.

Erdoğan, İstiklal mücadelesinin, vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerin ve gazilerin emsalsiz fedakarlıkları, milletin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelendiğini belirtti.

"BÜYÜK BİR AZİMLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Başkan Erdoğan mesajında, "Böyle kutlu bir anlayışla kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu inançla İstiklal savaşımızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.


İstanbul'un kurtuluşunun 101. yıl dönümü töreni (İHA)İstanbul'un kurtuluşunun 101. yıl dönümü töreni (İHA)

Taksim Cumhuriyet Anıtı önündeki törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, askeri erkan, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gül, Tokel ve İmamoğlu, anıta çelenk bıraktı. Vali Gül, törende yaptığı konuşmada, şehrin her karışına asırlar boyunca mühürler vurulduğunu belirtti.

İstanbul'un esaretten kurtulmadan önce 4 yıl 10 ay 23 gün boyunca işgal altında kaldığını hatırlatan Gül, "İstanbul, bundan tam 101 yıl önce, 6 Ekim 1923 sabahı tarihi bir güne uyandı. Sakarya'da, Dumlupınar'da ve bütün vatan safında bedeli ödenen Milli mücadele sonunda işgalden kurtuldu." diye konuştu.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere İstiklal Harbi'nin tüm kahramanlarını, şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle andıklarını söyleyen Gül, "Bu kutlu şehre hizmet etmek büyük bir onur ve büyük bir sorumluluktur. Aziz milletimizi ve tarihe karşı vazifelerimizi yerine getirmek, İstanbul'u daha ileriye taşımak, şehitlerimize ve gazilerimize layık olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

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