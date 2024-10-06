Başkan Erdoğan’dan İstanbul’un kurtuluşunun 101. yıl dönümü mesajı

İstanbul'un kurtuluşunun 101. yıl dönümü töreni (İHA)

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı kapsamında, Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde düzenlenen törene mesaj gönderdi.Erdoğan, İstiklal mücadelesinin, vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerin ve gazilerin emsalsiz fedakarlıkları, milletin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelendiğini belirtti.Başkan Erdoğan mesajında,ifadelerini kullandı.Taksim Cumhuriyet Anıtı önündeki törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, askeri erkan, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.Törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gül, Tokel ve İmamoğlu, anıta çelenk bıraktı. Vali Gül, törende yaptığı konuşmada, şehrin her karışına asırlar boyunca mühürler vurulduğunu belirtti.İstanbul'un esaretten kurtulmadan önce 4 yıl 10 ay 23 gün boyunca işgal altında kaldığını hatırlatan Gül,diye konuştu.Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere İstiklal Harbi'nin tüm kahramanlarını, şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle andıklarını söyleyen Gül, "dedi.