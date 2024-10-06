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Halk TV'den skandal sözler! Soykırımın yıl dönümünde İsrail'i savundu Hamas'ı suçladı

Geçtiğimiz günlerde Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal'ın İsrail sözcülüğüne soyunması büyük tepki toplarken, bir skandal da Halk TV'den geldi. İsrail'in Filistin'deki katliamına görmezden gelen Halk TV sunucusu Ekrem Açıkel, soykırımın yıl dönümünde Hamas'ı suçladı.

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Giriş Tarihi :06 Ekim 2024 , 13:55 Güncelleme Tarihi :06 Ekim 2024 , 13:55
Halk TV’den skandal sözler! Soykırımın yıl dönümünde İsrail’i savundu Hamas’ı suçladı

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İsrail bir yıl boyunca aralıksız bombaladı Filistin'de bebek, çocuk, kadın ve yaşlı demeden canice katlederek tarihte eşi benzeri görülmemiş bir soykırım yaptı.



ON BİNLERCE KİŞİ ŞEHİT OLDU

İsrail'in saldırılarında yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın ve 13 bini erkek olmak üzere 41 bin 870 kişi hayatını kaybederken, 97 bin 166 kişi yaralandı.

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HER TÜRLÜ SAVAŞ SUÇU İŞLENDİ

İşgalci İsrail, Gazze'de bulunan çocuk hastanesini vuracak kadar katliamın dozunu artırdı. Gazze'deki Durra Çocuk Hastanesi ve birçok yerde İsrail savaş uçakları tarafından fosfor bombaları atıldı.



AİLELER NÜFUSTAN SİLİNDİ, GAZZE YAŞANILMAZ HALE GELDİ

İsrail'in saldırılarında yüzlerce ailenin tüm fertleri hayatlarını kaybederken, binlercesinin ise sadece bir ya da 2 ferdi hayatta kalabildi.

İsrail, 1 yılda 85 bin ton patlayıcı kullanarak Gazze'de taş üstünde taş bırakmadı. Bu saldırılarda, evler, hükümet binaları, tarihi eserlerin yanı sıra elektrik ve su şebekeleri de kullanılamaz hale geldi.

Soykırımın yıl dönümünde İsrail'i savundu Hamas'ı suçladı



"HAMAS PEK ÇOK YÖNTEMLE İSRAİL'E SALDIRDI"

"7 Ekim. 1 yıl öncesine zamanı sarınız. Yani 7 Ekim sabahına 2023'e gidiniz. Ne oldu o gün? Bu süreci başlatan saldırı" diyen Açıkel şu ifadeleri kullandı:

"İzzettin Kassam Tugayları bir yanda. Bir yanda Hamas sınırı geçerek pek çok yöntemle İsrail'e saldırdı. Binin üzerinde İsrailli insan hayatını kaybetti. Sonraki süreç Gazze. 7 Ekim'in yıldönümünde Türkiye'de ne olacak? İddialara göre bazı milli eğitim müdürlükleri okullara yazı yazmış; 'Filistin İsrail protestosu gerçekleştirilecek. Öğretmenlerle birlikte çocuklar da yürüyüşlere katılsın.' Doğrumu bunlar?"

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FATİH PORTAKAL'IN TEPKİ ÇEKEN SÖZLERİ HALA AKILLARDA

Geçtiğimiz günlerde de Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal'ın sözleri ise herkesi hayrete düşürmüştü. Portakal, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısını değerlendirdiği canlı yayında "Tel Aviv maalesef füze saldırısı altında" sözleriyle sosyal medyada tepki çekti.

Portakal konuşmasında şunları söylemişti:

"Kudüs'te sakin bir hava var. Mescid-i Aksa'yı görüyorsunuz şu anda. Kudüs'te bir şey yok ve diğer tarafta Tel Aviv'i görüyorsunuz. Ama maalesef Tel Aviv şu anda İran'ın füze saldırısı altında. 100'den fazla füze atıldığını İsrail basını az önce söyledi. Onun iddiası bu şekilde. Şehirde patlamalar var değil mi? Ama gökyüzünde mi o patlamalar yoksa karada mı onu bilmek mümkün değil. Bir kez daha altını çizeyim; İsrail ve İran arasındaki savaş resmen başladı."

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