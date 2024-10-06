Halk TV’den skandal sözler! Soykırımın yıl dönümünde İsrail’i savundu Hamas’ı suçladı





"HAMAS PEK ÇOK YÖNTEMLE İSRAİL'E SALDIRDI"



"7 Ekim. 1 yıl öncesine zamanı sarınız. Yani 7 Ekim sabahına 2023'e gidiniz. Ne oldu o gün? Bu süreci başlatan saldırı" diyen Açıkel şu ifadeleri kullandı:

"İzzettin Kassam Tugayları bir yanda. Bir yanda Hamas sınırı geçerek pek çok yöntemle İsrail'e saldırdı. Binin üzerinde İsrailli insan hayatını kaybetti. Sonraki süreç Gazze. 7 Ekim'in yıldönümünde Türkiye'de ne olacak? İddialara göre bazı milli eğitim müdürlükleri okullara yazı yazmış; 'Filistin İsrail protestosu gerçekleştirilecek. Öğretmenlerle birlikte çocuklar da yürüyüşlere katılsın.' Doğrumu bunlar?"







FATİH PORTAKAL'IN TEPKİ ÇEKEN SÖZLERİ HALA AKILLARDA



Geçtiğimiz günlerde de Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal'ın sözleri ise herkesi hayrete düşürmüştü. Portakal, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısını değerlendirdiği canlı yayında "Tel Aviv maalesef füze saldırısı altında" sözleriyle sosyal medyada tepki çekti.

Portakal konuşmasında şunları söylemişti:

"Kudüs'te sakin bir hava var. Mescid-i Aksa'yı görüyorsunuz şu anda. Kudüs'te bir şey yok ve diğer tarafta Tel Aviv'i görüyorsunuz. Ama maalesef Tel Aviv şu anda İran'ın füze saldırısı altında. 100'den fazla füze atıldığını İsrail basını az önce söyledi. Onun iddiası bu şekilde. Şehirde patlamalar var değil mi? Ama gökyüzünde mi o patlamalar yoksa karada mı onu bilmek mümkün değil. Bir kez daha altını çizeyim; İsrail ve İran arasındaki savaş resmen başladı."