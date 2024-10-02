Fatih Portakal İsrail ’Sözcü’lüğüne soyundu! Canlı yayında şoke eden sözler: Maalesef füze düştü

Sözcü TV sunucu Fatih Portakal.

Orta Doğu'da gerilim bir hayli artarken, savaşın Türkiye'ye sıçrama ihtimali de panik yarattı.

Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal'ın sözleri ise herkesi hayrete düşürdü.

Portakal, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısını değerlendirdiği canlı yayında "Tel Aviv maalesef füze saldırısı altında" sözleriyle sosyal medyada tepki çekti.

Portakal konuşmasında şunları söyledi:

"Kudüs'te sakin bir hava var. Mescid-i Aksa'yı görüyorsunuz şu anda. Kudüs'te bir şey yok ve diğer tarafta Tel Aviv'i görüyorsunuz. Ama maalesef Tel Aviv şu anda İran'ın füze saldırısı altında. 100'den fazla füze atıldığını İsrail basını az önce söyledi. Onun iddiası bu şekilde. Şehirde patlamalar var değil mi? Ama gökyüzünde mi o patlamalar yoksa karada mı onu bilmek mümkün değil. Bir kez daha altını çizeyim; İsrail ve İran arasındaki savaş resmen başladı."