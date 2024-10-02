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Fatih Portakal İsrail 'Sözcü'lüğüne soyundu! Canlı yayında şoke eden sözler: Maalesef füze düştü

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde "Kuzeyin Okları" adı verilen bir kara operasyonuna başladığını duyurdu. İran, balistik füzelerle Tel Aviv'i hedef aldı. Orta Doğu'da gerginlik bir hayli artarken, savaşın Türkiye'ye sıçrama ihtimali de panik yarattı. İşgalci İsrail, tüm dünyada terör estirmeye devam ederken gazeteci Fatih Portakal hayrete düşüren bir değerlendirmede bulundu. Portakal'ın "Tel Aviv maalesef şu anda İran'ın füze saldırısı altında." sözleri hayrete düşürdü.

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 08:26 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 08:43
Fatih Portakal İsrail ’Sözcü’lüğüne soyundu! Canlı yayında şoke eden sözler: Maalesef füze düştü

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İsrail Ordusu Lübnan'ın güneyinde "Kuzeyin Okları" adını verdiği bir kara operasyonu başlattı.

Dünya diken üstündeyken bölgede pek peşe yeni gelişmeler yaşandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (AA)İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (AA)

İran, İsrail'e yönelik geniş çaplı füze saldırısı başlattı.

Yaklaşık 500 füzenin ateşlendiği saldırıda başta Tel Aviv olmak üzere birçok şehir vuruldu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve saldırıya karşı önlemler alındığını bildirdi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiya mahallesindeki bir binayı vurdu.İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiya mahallesindeki bir binayı vurdu.

İran, bu saldırıyı İsrail'in Lübnan'daki Hizbullah liderine suikastine karşılık olarak gerçekleştirdiğini açıkladı.

ABD ise İsrail'e destek çıktı. ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris, "İran, Orta Doğu'da istikrarsızlaştırıcı ve tehlikeli bir güç; İsrail'e yönelik bugünkü saldırısı da bu gerçeği kanıtlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

BMGK TOPLANIYOR
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Lübnan ve İsrail'deki gelişmeleri ele almak üzere acil oturumla toplanacağı bildirildi.

PORTAKAL'DAN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Sözcü TV sunucu Fatih Portakal.Sözcü TV sunucu Fatih Portakal.

Orta Doğu'da gerilim bir hayli artarken, savaşın Türkiye'ye sıçrama ihtimali de panik yarattı.

Fatih Portakal'dan tepki çeken sözler

Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal'ın sözleri ise herkesi hayrete düşürdü.

Portakal, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısını değerlendirdiği canlı yayında "Tel Aviv maalesef füze saldırısı altında" sözleriyle sosyal medyada tepki çekti.

Portakal konuşmasında şunları söyledi:

"Kudüs'te sakin bir hava var. Mescid-i Aksa'yı görüyorsunuz şu anda. Kudüs'te bir şey yok ve diğer tarafta Tel Aviv'i görüyorsunuz. Ama maalesef Tel Aviv şu anda İran'ın füze saldırısı altında. 100'den fazla füze atıldığını İsrail basını az önce söyledi. Onun iddiası bu şekilde. Şehirde patlamalar var değil mi? Ama gökyüzünde mi o patlamalar yoksa karada mı onu bilmek mümkün değil. Bir kez daha altını çizeyim; İsrail ve İran arasındaki savaş resmen başladı."

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