Fatih Portakal İsrail ’Sözcü’lüğüne soyundu! Canlı yayında şoke eden sözler: Maalesef füze düştü

İsrail Ordusu Lübnan'ın güneyinde "Kuzeyin Okları" adını verdiği bir kara operasyonu başlattı.
Dünya diken üstündeyken bölgede pek peşe yeni gelişmeler yaşandı.
İsrail Ordusu Lübnan'ın güneyinde "Kuzeyin Okları" adını verdiği bir kara operasyonu başlattı.
Dünya diken üstündeyken bölgede pek peşe yeni gelişmeler yaşandı.
İran, İsrail'e yönelik geniş çaplı füze saldırısı başlattı.
Yaklaşık 500 füzenin ateşlendiği saldırıda başta Tel Aviv olmak üzere birçok şehir vuruldu.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve saldırıya karşı önlemler alındığını bildirdi.
İran, bu saldırıyı İsrail'in Lübnan'daki Hizbullah liderine suikastine karşılık olarak gerçekleştirdiğini açıkladı.
ABD ise İsrail'e destek çıktı. ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris, "İran, Orta Doğu'da istikrarsızlaştırıcı ve tehlikeli bir güç; İsrail'e yönelik bugünkü saldırısı da bu gerçeği kanıtlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
BMGK TOPLANIYOR
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Lübnan ve İsrail'deki gelişmeleri ele almak üzere acil oturumla toplanacağı bildirildi.
PORTAKAL'DAN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER
Orta Doğu'da gerilim bir hayli artarken, savaşın Türkiye'ye sıçrama ihtimali de panik yarattı.
Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal'ın sözleri ise herkesi hayrete düşürdü.
Portakal, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısını değerlendirdiği canlı yayında "Tel Aviv maalesef füze saldırısı altında" sözleriyle sosyal medyada tepki çekti.
Portakal konuşmasında şunları söyledi:
"Kudüs'te sakin bir hava var. Mescid-i Aksa'yı görüyorsunuz şu anda. Kudüs'te bir şey yok ve diğer tarafta Tel Aviv'i görüyorsunuz. Ama maalesef Tel Aviv şu anda İran'ın füze saldırısı altında. 100'den fazla füze atıldığını İsrail basını az önce söyledi. Onun iddiası bu şekilde. Şehirde patlamalar var değil mi? Ama gökyüzünde mi o patlamalar yoksa karada mı onu bilmek mümkün değil. Bir kez daha altını çizeyim; İsrail ve İran arasındaki savaş resmen başladı."