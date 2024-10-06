PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

10. yılında 6-7 Ekim ihanetinin şifreleri! Selahattin Demirtaş gün yüzü görmeyecek... Yasin Börü'ye kıyan 'süresiz direniş' çağrısı

Terör örgütü PKK/YPG ve HDP'nin talimatıyla sokakların savaş alanına döndüğü 6-7 Ekim olaylarının üzerinden 10 yıl geçti. Aynularab (Kobani) bahanesiyle sokağa inen bölücüler kamu binaları, okullar ve müzelere zarar verdi. Ev ve iş yerlerini yağmalandı, Kur'an kurslarına bile el uzatıldı. Teröristler, kurban eti dağıtan Yasin Börü ve arkadaşlarını vahşice şehit etti. Yasin Börü'nün arkadaşlarından olan ve olaylardan yaralı kurtulan Yusuf Er, "Olayın baş aktörleri Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'dır. Bunların almış olduğu cezalar, bizi tatmin etmiyor" dedi. İşte tüm boyutlarıyla 6-7 Ekim ihanetinin şifreleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Ekim 2024 , 06:58 Güncelleme Tarihi :06 Ekim 2024 , 07:34
10. yılında 6-7 Ekim ihanetinin şifreleri! Selahattin Demirtaş gün yüzü görmeyecek... Yasin Börü’ye kıyan ’süresiz direniş’ çağrısı

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun çağrısının ardından terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının 6-7 Ekim 2014'te Aynularab (Kobani) bahanesiyle gerçekleştirdiği, 2 polisin şehit olduğu, 35 kişinin yaşamını yitirdiği bölücü olaylarının üzerinden tam 10 yıl geçti.

35 İL, 96 İLÇE... SOKAKLARDA TERÖR ESTİRDİLER

HDP Merkez Yürütme Kurulunca 6 Ekim 2014'te yapılan açıklamanın ardından terör örgütü YPG/PKK yandaşları tarafından Aynularab bahanesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde barikatlar kurulup yollar kesildi.

Olaylarda uzun namlulu silah, molotofkokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla kamu binalarına, vatandaşların evlerine, iş yerlerine ve araçlara zarar verildi.

6-7 Ekim olaylarının 10. yılı (AA)6-7 Ekim olaylarının 10. yılı (AA)

Şiddet olaylarında 2 polis şehit oldu, Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla yoksullara kurban eti dağıtan Yasin Börü ve üç arkadaşının da aralarında bulunduğu 35 kişi hayatını kaybetti, 435'i sivil, 326'sı güvenlik görevlisi 761 kişi yaralandı.

SUÇ DERYASI... KUR'AN KURSLARINA BİLE ZARAR VERDİLER

Olaylar sırasında 37 "nitelikli adam öldürme", 29 "adam öldürmeye teşebbüs", 3 bin 777 "mala zarar verme", 25 "alıkoyma", 395 "hırsızlık", 15 "yağma", 308 "iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlal", 13 "Türk bayrağını yakma, 7 "Atatürk'ü Koruma Kanunu'na muhalefet" suçu işlendi.

Terör örgütü yandaşlarının saldırıları sonucu çok sayıda ev ve iş yeri ile okul, Kur'an kursu, kültür merkezi, müze ve yurt binasında hasar oluştu.

Şiddet eylemlerinin devlete maliyeti 300 milyon liranın üzerinde oldu, olaylar nedeniyle zarar gören esnafa devlet tarafından yaklaşık 50 milyon liralık ödenek sağlandı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde tesis edilen huzur ve güven ortamına zarar veren şiddet eylemleri, can ve mal kayıplarının yanı sıra sosyal yaşama, turizme ve ekonomiye ağır darbe vurdu.

PKK'lılarn şehit ettiği Yasin Börü ve arkadaşlarıPKK'lılarn şehit ettiği Yasin Börü ve arkadaşları

GÖZÜ DÖNMÜŞ TERÖRİSTLER YASİN BÖRÜ VE ARKADAŞLARINI VAHŞİCE ŞEHİT ETTİ

Diyarbakır'da ihtiyaç sahiplerine Kurban Bayramı'nda et dağıtmak isteyen Yasin Börü ile arkadaşları Hasan Gökguz, Ahmet Dakak ve Riyat Güneş, bir grubun silah, taş, sopa ve kesici aletli saldırısına uğramaları sonucu sığındıkları binanın üçüncü katında linç edildi.

Binadan atılan gençlerin cesedine işkence yapıldı. Ahmet Dakak'ın başı taşla ezildi, 16 yaşındaki Börü'nün üzerinden arabayla geçildi. Cesetleri yakılan ve tanınmayacak hale gelen çocuklar, aileleri tarafından güçlükle teşhis edilebildi. Olaylardan şans eseri yaralı kurtulan ve arkadaşlarının vahşice öldürülmesine tanıklık ettiği için psikolojisi bozulan Yusuf Er, Diyarbakır dışındaki bir hastanede tedavi gördü.

Yasin Börü ve arkadaşları rahmetle anıldı (Takvim.com.tr)Yasin Börü ve arkadaşları rahmetle anıldı (Takvim.com.tr)

RAHMETLE ANILDILAR

Yasin Börü ve arkadaşları şehadetlerinin 10. yıl dönümünde mezarı başında rahmetle anıldı.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nca düzenlenen anma programında, terör örgütü YPG/PKK yandaşlarınca katledilen Börü ile arkadaşları Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'ndaki kabirlerinde dua edildi. İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, "Yasin Börü bir Kürt genci değil miydi? Yardım dağıtan bu kardeşlerimiz kimler tarafından katledildi? Yine sözde Kürt olan eller bu gençlere kıydı. Bu hain saldırı, sadece bu gençlere değil, insanlığa, vicdanlarımıza ve kardeşliğe karşı yapılmış bir vahşettir" dedi.


Şehit Yasin Börü'nün kabri (AA)Şehit Yasin Börü'nün kabri (AA)

"6-8 EKİM BİR KATLİAMDI"

Yasin Börü'nün babası Fikri Börü, Hasan Gökguz'un babası Mehmet Gökguz, Ahmet Dakak'ın babası Öztekin Dakak da evlatlarına yapılan saldırıyı lanetledi. Mehmet Gökgüz, "6-8 Ekim katliamı, 10 değil, 100 yıl geçse de unutulmaz. Bizim ciğerimizi yaktılar, Bize bu acıyı yaşatanlar hak ettikleri cezaya çarptırıldı" şeklinde konuştu.

Yasin Börü'nün şehit olduğu saldırıdan yaralı kurtulan Yusuf Er (DHA)Yasin Börü'nün şehit olduğu saldırıdan yaralı kurtulan Yusuf Er (DHA)

YUSUF ER: "OLAYIN BAŞ AKTÖRLERİ SELAHATTİN DEMİRTAŞ VE FİGEN YÜKSEKDAĞ'DIR"

Diyarbakır'da HDP'nin çağrısı ile 6-7-8 Ekim 2014'te yaşanan, 'Kobani olayları' olarak bilinen terör eylemlerinde Yasin Börü ile arkadaşlarının sığındıkları binadan atılıp öldürülmesi olayından yaralı kurtulan Yusuf Er (27), "6 Ekim denilince akla ilk gelen Yasin Börü ve arkadaşlarının katledilmesidir. 10 yıl geçmesine rağmen o vahşet gözümün önünden gitmiyor. Onlarla beraber yaşadığımız anılar aklıma gelince akşamları rüyama geliyor ve bazen yatamıyorum" dedi.

Yaşadığı olayı ömrü boyunca unutamayacağını söyleyen Yusuf Er, "2014'teki 6-7-8 Ekim olaylarında 4 arkadaşımız şehit oldu. Ben de onların yanındaydım ve sağ olarak kurtuldum. Olayın baş aktörleri Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'dır. Bunların almış olduğu cezalar, bizi tatmin etmiyor" diye konuştu.

6-8 Ekim olayları davasında 10 yıl sonra karar! Selahattin Demirtaşa 42 yıl hapis... Ahmet Türke 10 Figen Yüksekdağa 30 yıl6-8 Ekim olayları davasında 10 yıl sonra karar! Selahattin Demirtaşa 42 yıl hapis... Ahmet Türke 10 Figen Yüksekdağa 30 yıl



10 YIL SONRA KARAR ÇIKTI... DEMİRTAŞ'A 42, YÜKSEKDAĞ'A 30 YIL HAPİS

6-8 Ekim olaylarıyla ilgili açılan 18'i tutuklu olmak üzere toplam 108 kişinin yargılandığı davada 22. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Mayıs 2024, olayların fitilini ateşleyen eski HDP'nin Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a 42 yıl, Genel Başkan Yardımcısı Figen Yüksekdağ ise 30 yıl 3 ay hapis cezası vermişti. Sanıkların birçoğu farklı hapis cezalarına çarptırılırken, dosya ardından Yargıtay'a gönderildi.

HDPKK'nın 6 Ekim 2014 tarihli 'sokak' çağrısıHDPKK'nın 6 Ekim 2014 tarihli 'sokak' çağrısı


BÖLGEYİ ATEŞE SÜRÜKLEYEN ÇAĞRI

Demirtaş'ın HDP'si 6 Ekim 2014'te 'süresiz direniş' çağrısı yaparak bölgeye düşen kor ateşin fitilini yakmıştı.

6-7 Ekim olaylarının 10. yılı (AA)6-7 Ekim olaylarının 10. yılı (AA)

YARALAR DEVLET ELİYLE SARILDI

PKK/YPG yandaşlarının sokakları savaş alanına çevirmesi sonrası bölgedeki yaralar devlet eliyle sarıldı.

İşte konuya ilişkin çarpıcı detaylar:

201 OKUL HASAR GÖRDÜ

Tunceli'de 2, Mersin'de 3, Diyarbakır'da 34, Şırnak'ta 13, Batman'da 4, Şanlıurfa'da 19, Bitlis'te 8, Bursa'da 2, Mardin'de 36, Muş'ta 6, İstanbul'da 11, Bingöl'de 2, Hakkari'de 28, Siirt'te 13, Van'da 18, Gaziantep ve Adıyaman'da birer okul olmak üzere toplam 201 okulda terör örgütü yandaşlarının saldırıları nedeniyle hasar oluştu. Tahribata uğrayan okullar, devletin sağladığı imkanlarla onarılarak kısa sürede eğitim-öğretime açıldı.

6-7 Ekim olaylarının 10. yılı (AA)6-7 Ekim olaylarının 10. yılı (AA)



ATEŞE VERİLEN MÜZE RESTORE EDİLDİ

Diyarbakır'da gerçekleştirilen izinsiz gösterilerde PKK'lı teröristlerce yakılan ve kullanılamaz hale getirilen Ziya Gökalp Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) arasında imzalanan protokolle restore edildi.

TÜRSAB sponsorluğunda 1 milyon 814 bin lira bütçe ile 2016'da restorasyon çalışmaları tamamlanan müze binası, teşhir için son teknoloji ile donatılmış şekilde bakanlığa teslim edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından teşhir ve tanzim için 1 milyon 490 bin lira harcanan müze, yürütülen çalışmalarla 2019'da yeniden ziyaretçilerle buluşturuldu.

6-7 Ekim olaylarının 10. yılı (AA)6-7 Ekim olaylarının 10. yılı (AA)

Dönemin Başbakanlığı tarafından illere ödenek gönderilerek, vatandaşın ve esnafın zararı karşılandı. Olaylarda tahribata uğrayan okullar ve kamu binaları, devletin sağladığı imkanlarla onarıldı.

Olayların yaşandığı illerdeki zarar gören esnafa yaklaşık 50 milyon lira tutarında ödenek aktarıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
10. yılında 6-7 Ekim ihanetinin şifreleri! Selahattin Demirtaş gün yüzü görmeyecek... Yasin Börü’ye kıyan ’süresiz direniş’ çağrısı
CANLI | İsrail Beyrut’un güneyindeki Dahiye’yi bombaladı! İran füzeleri itirafı
EMEKLİYE YENİ TABAN AYLIK | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Enflasyon farkı geliyor
Taciz ve çifte cinayet sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Kadınların huzuruna kast edenlere rahat nefes aldırmayacağız
Macron ve Netanyahu arasında Lübnan kavgası! Açıklamalar peş peşe geldi
Türkiye’de de hayata geçiyor: Sosyal medyada 18 yaş altına sınırlı erişim! Akşam 10’dan sonra uyku modu...
Başkan Erdoğan’dan Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları programında önemli açıklamalar
Semih Çelik’in katlettiği İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil son yolculuğuna uğurlandı
Kerem Aktürkoğlu Manchester United’a mı transfer olacak? Flaş açıklama
Spor yazarları Hatayspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi! Hakemin kendisini sorgulaması gerek
Fatih’te iki kadını öldüren Semih Çelik’in babası caniyi anlattı | TAKVİM kahreden bilgiye ulaştı: Kızlarını korumak için okulu değiştirdiler
Başkan Erdoğan, Oruç Reis’i Somali’ye uğurladı! Bir ilke imza atacak
MHP lideri Devlet Bahçeli DEM parti ile neden tokalaştı! Flaş açıklama: Cumhurbaşkanının çağrısı benim için görevdir
Semih Çelik’in geçen yıl çektiği video ortaya çıktı! Kan donduran sözler: Can almak istiyorum
Dünya Gazze için ayaklandı! Londra, Amsterdam ve Roma’da İsrail protestosu
SON DAKİKA