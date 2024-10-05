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Pençe Yıldırım bölgesinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İnlerine girmeye devam" ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi :05 Ekim 2024 , 16:11 Güncelleme Tarihi :05 Ekim 2024 , 16:39
Pençe Yıldırım bölgesinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı.

İNLERİNE GİRMEYE DEVAM
Bakanlıktan, "İnlerine girmeye devam" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesini ele geçirdi." ifadesi kullanıldı.

Terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi(MSB)Terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi(MSB)

İŞTE O MALZEMELER
Açıklamaya göre, bölgede ele geçirilen malzeme şunlar:

Terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi(MSB)Terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi(MSB)

"1 M-16 piyade tüfeği, 3 AK-47 piyade tüfeği ve 10 şarjör, 5 el bombası, 1 dürbün, 2 radyo, 4 ses kayıt cihazı, 2 kindle, 1 tablet, 1 powerbank, 1 güneş paneli, 1 kafa feneri, 4 termal şemsiye, 4 uyku tulumu, 1 pançoliner, 2 hücum yeleği, 1 kütüklük, 2 kum torbası, 1 termal başlık, flash bellek ve hafıza kartları, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve pil blokları, çok sayıda yaşam ve ilk yardım malzemesi ve örgütsel doküman."

MSB ele geçirilen malzemelerin listesini paylaştıMSB ele geçirilen malzemelerin listesini paylaştı

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