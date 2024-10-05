Pençe Yıldırım bölgesinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

İNLERİNE GİRMEYE DEVAM Bakanlıktan, "İnlerine girmeye devam" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesini ele geçirdi." ifadesi kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı.

İŞTE O MALZEMELER Açıklamaya göre, bölgede ele geçirilen malzeme şunlar:

Terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi(MSB)

"1 M-16 piyade tüfeği, 3 AK-47 piyade tüfeği ve 10 şarjör, 5 el bombası, 1 dürbün, 2 radyo, 4 ses kayıt cihazı, 2 kindle, 1 tablet, 1 powerbank, 1 güneş paneli, 1 kafa feneri, 4 termal şemsiye, 4 uyku tulumu, 1 pançoliner, 2 hücum yeleği, 1 kütüklük, 2 kum torbası, 1 termal başlık, flash bellek ve hafıza kartları, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve pil blokları, çok sayıda yaşam ve ilk yardım malzemesi ve örgütsel doküman."

MSB ele geçirilen malzemelerin listesini paylaştı