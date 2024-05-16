SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A 47 AYRI SUÇTAN 42 YIL HAPİS
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a "devletinin birliği ve bozmaya yardım" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verilip, ceza 20 yıla çevrildi. Bununla birlikte "suç işlemeye tahrikten" 4 yıl 6 ay, 21 Mart 2016 Nevruz'unda yaptığı konuşmadan 2 yıl 6 ay, 26 Şubat 2016 tarihinde bir TV yayınında yaptığı konuşmasından 2 yıl 6 ay, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada "halkı kanunlara uymayan tahrikten" 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ayrıca; Demirtaş'a "propagandadan" 4 yıl 3 ay, "yasa dışı gösteriye tahrik" suçundan 3 yıl, Cizre'de yaptığı bir açıklaması gerekçesiyle 1 yıl 6 ay, "suç ve suçluyu övme" suçundan 1 yıl 6 ay ceza verildi. Tutukluluk halinin devamına karar verilen Demirtaş için toplamda 42 yıl hapis cezası istendi.
Kararlar şu şekilde;
Buna göre, sanıklar, Aysel Tuğluk, Altan Tan, Ayhan Bilgen, Berfin Özgü Köse, Bircan Yorulmaz, Can Memiş, Emine Beyza Üstün, Gülfer Akkaya, Gülser Yıldırım, İbrahim Binici, Sırrı Süreyya Önder ve Sibel Akdeniz'in üzerlerine atılı suçlardan "delil yetersizliğinden" beraat etti.
Dava kapsamında, 47 ayrı suçtan yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçuna yardımdan 20 yıl, 2 kez "suç işlemeye tahrik" suçundan 7 yıl 6 ay hapis, 4 kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 10 yıl, "halkı kanunlara uymamaya tahrik" suçundan 1 yıl 6 ay, "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçundan 1 yıl 6 ay "suçu ve suçluyu övme" suçundan da 1 yıl 6 ay olmak üzere toplam 42 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları dikkate alınarak hakkında Türk Ceza Kanununun 62. maddesindeki indirim hükümlerinin uygulanmamasına karar verdi.
Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ise "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçuna yardımdan 19 yıl, "suç işlemeye tahrik" suçundan 4 yıl 6 ay, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay, "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçundan 2 yıl, 2 kez "örgüt propagandası" suçundan 3 yıl, "seçim yasaklarına aykırı hareket etmek" suçundan da 3 ay olmak üzere toplam 30 yıl 3 ay hapis cezası aldı.
Sanık Pervin Oduncu "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçuna yardımdan 18 yıl 4 ay, "suç işlemeye tahrik" suçundan da 4 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.
Aynı suçlardan sırasıyla sanıklar:
Cihan Erdal 16 yıl ve 4 yıl 6 ay,
Dilek Yağlı 16 yıl ve 4 yıl 6 ay,
Günay Kubilay 16 yıl ve 4 yıl 6 ay,
İsmail Şengül 16 yıl ve 4 yıl 6 ay,