Taciz ve çifte cinayet sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: "Kadınların huzuruna kast edenlere rahat nefes aldırmayacağız"

İstanbul'da son iki günde yaşanan taciz ve çifte cinayet sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, "Kadınlara şiddet uygulamaya kalkanlara, onların huzuruna kast edenlere rahat nefes aldırmayacağız. Jandarmamızla, Emniyetimizle, Sahil Güvenliğimizle huzurun teminatı olmaya devam edeceğiz." dedi.

Ülkemizin huzurunun temeli de kadın temel hak ve özgürlüklerinden, kadına şiddete sıfır toleranstan geçer.

İçişleri Bakanlığı olarak en temel ilkemiz ülkemizin huzurudur.

Bakan Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Bu amaçla İstanbul'un huzur ve güvenliği için gece ve gündüz ekip sayılarımızı artırdık, arttırmaya devam ediyoruz.

2024 yılının ilk yarısında İstanbul Emniyetimize katılan personel ve araç takviyesi sonrası İstanbul'da, Personel sayımızı yaklaşık 7 bin artırdık.

Gündüz ve gece ekip sayımızı iki katına çıkardık.

Son olarak yine bu dönem İstanbul Emniyetimize 2 bin 380 personel ve 174 araç daha verdik.