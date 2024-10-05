İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu’nun pozlarına öfke yağdı

İstanbul'da dün kan donduran bir olay yaşandı. Semih Çelik isimli bir şahıs, kız arkadaşının başını kesip Fatih İstanbul surlarından aşağı attı ve ardından kendi de atlayarak intihar etti.

Katil Semih Çelik (DHA)

İKİ KADINI CANİCE KATLETTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, bir kişinin Fatih'teki surlardan atlayarak intihar etmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu, Semih Çelik (19) adlı şüphelinin surlardan atlayıp intihar ettiği ortaya çıktı. Öte yandan Çelik'in intihar etmeden öncesinde saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan'da Ayşenur Halil (19) ve saat 16.00 sıralarında da Fatih'te İkbal Uzuner (19) adlı kadınları öldürdüğü tespit edildi.

Edirnekapı'da öldürülen İkbal Uzuner (DHA)

CANİCE KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

Şüpheli, Eyüpsultan'da birlikte yaşadığı ailesinin yokluğunu fırsat bildi. Aile kız kardeşini üniversiteye götürmek için şehir dışınca şüpheli evde tek başına kaldı. Eski kız arkadaşı Ayşenur Halil'in başını keserek öldürdü daha sonrasında da yeni kız arkadaşı İkbal Uzuner ile Fatih'te buluştu.

Dün Fatih'te bir kişi kadının başını kesip Edirnekapı surlarından aşağı attı (DHA)

VÜCUDUNU PARÇALARA AYIRDI

Şüpheli surların tepesine birlikte çıktığı kız arkadaşı İkbal Uzuner'in de başını kesip vücudunu parçalara ayırarak intihar etti.

Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağdı

URAZ KAYGILAROĞLU'NUN POZLARINA ÖFKE YAĞDI

Türkiye'yi derinden sarsan bu olay sonrası sosyal medya adeta ayağa kalkarken diğer yandan akıllara aylar önce ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun bir sergi için verdiği pozlar gelmiş oldu. Elinde kasap bıçağı, kadın kafası ve kanlar içerisinde pozlar veren Kaygılaroğlu yine tepkilerin hedefi haline geldi.

Sosyal medyada birçok kullanıcı "Böyle sanat yerin dibine batsın", "Neyi normalleştiriyoruz, neyi güzelliyoruz" yorumlarında bulundu.

Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağdı

URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?

Uraz Kaygılaroğlu, 30 Haziran 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Balıkesirlidir. Gamze Yücer, Mehmet Ali Kaygılaroğlu'nun oğludur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezun olmuştur. Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Can rolünü oynamış, 70. bölümde ayrılma kararı almıştır. Fox Tv'de yayınlanan Harem adlı dizide Feminen ağa rolünü canlandırdı. TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer rolünü canlandırdı. Aynı zamanda Tam Zamanı adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yaptı. Kanal D'de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasını sundu. TRT 1'de yayınlanan Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt karakterine hayat verdi.