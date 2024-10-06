SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! TPAO'ya Edirne'deki bir saha için petrol arama ruhsatı verildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) Edirne'deki bir saha için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Ekim 2024 , 09:37 Güncelleme Tarihi :06 Ekim 2024 , 09:37
Karar Resmi Gazete’de yayımlandı! TPAO’ya Edirne’deki bir saha için petrol arama ruhsatı verildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) Edirne'deki bir saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, petrol hakkına müteallik kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

TPAO'ya Edirne'deki bir saha için petrol arama ruhsatı verildi (AA)TPAO'ya Edirne'deki bir saha için petrol arama ruhsatı verildi (AA)

Buna göre, TPAO'ya Edirne il sınırları içinde yer alan 14 bin 590 hektar yüz ölçümüne sahip saha için beş yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA