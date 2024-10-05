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İstanbul Beyoğlu'nda taciz skandalı! Polis yakalıyor hakim bırakıyor mu? Çarpıcı veriyi açıkladı

İstanbul Beyoğlu'nda evine gitmeye çalışan İremşan A. isimli genç kız, Semir Tarhan ile Ömer Konu tarafından sokak ortasında taciz edildi. İki sapığın genç kızın şikayetçi olmaması üzerine serbest kaldığı ortaya çıktı.Tepkilerin ardından savcılığın devreye girdiği ve benzer suçlardan kaydı olan saldırganların tutuklandıkları açıklandı. Yaşanan taciz skandalının ardından kamuoyu "Suçlular aramızda" diyerek isyan etti. Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok, konuyu mercek altına aldı. Altınok, meselenin sadece yargıyla ilgili olmadığına vurgu yaptı.

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Giriş Tarihi :05 Ekim 2024 , 08:01 Güncelleme Tarihi :05 Ekim 2024 , 08:14
İstanbul Beyoğlu’nda taciz skandalı! Polis yakalıyor hakim bırakıyor mu? Çarpıcı veriyi açıkladı

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İstanbul Beyoğlu'ndan evine gitmeye çalışan İremşan A. isimli genç kız, Semir Tarhan ile Ömer Konu tarafından sokak ortasında taciz edildi.

Cinsel tacizde bulunan iki kişinin genç kıza yaşattığı dehşet kamera kayıtlarına yansıdı.

Beyoğlu'nda genç kıza taciz anları (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)Beyoğlu'nda genç kıza taciz anları (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

İki kişinin İremşan A'nın şikayetçi olmaması üzerine serbest kaldığı ortaya çıktı. Bu durumun sosyal medyada kısa sürede gündem olmasıyla 2 kişi tekrar gözaltına alındı. Savcılık, şüphelilerin tutuklandığını açıkladı.

PAYLAŞIMLARI HAYRETE DÜŞÜRDÜ
Sapıkların sosyal medya hesabındaki ahlak konulu paylaşımları da hayrete düşürdü.

Sapığın paylaşımlarından bazıları şu şekildeydi:

Tacizci Semir Tarhan'ın sosyal medya paylaşımları (Sosyal medya)Tacizci Semir Tarhan'ın sosyal medya paylaşımları (Sosyal medya)



"Çocuklarımıza ibadetten önce ahlaklı olmayı öğretelim. Çünkü çocuklarımız, namaz kılan bir hırsız, oruç tutan bir sapık, hacca giden bir yalancı, kurban kesen bir tefeci, şehadet getiren bir terörist olabilir."

"Ahlakın bozuk olduğu toplumda yalnız'lık şifadı."

Sapığın sosyal medya profilline de "İtibarınıza Çok İyi Bakın Zira O Sizden Çok Yaşayacak" notunu yazdığı görüldü.

POLİS YAKALIYOR HAKİM BIRAKIYOR MU?
Konuyu mercek altına alan Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok, "Polis yakalıyor hâkim bırakıyor mu?"başlıklı bugünkü köşe yazısında şu ifadelere yer verdi:

Şüphelilerin gözaltına alınma anları.(DHA)Şüphelilerin gözaltına alınma anları.(DHA)

Konuyu avukatlara sordum. Özetle "Yasalar böyle" diyorlar.

Peki yasalar ve infaz kanunumuz "sertleşirse" çözüm olur mu diye soruyorum.

Türkiye'deki 362 bin insanın hapiste olduğunu ve cezaevlerinin tam kapasitesini zaten aştığını söylüyorlar. Türkiye ile aynı nüfusa sahip olan Almanya'da 44 bin kişinin içeride olduğunu hatırlatıp "Mesele sadece yargıyla ilgili değil" diyorlar.

Siyasetin suçla mücadeledeki önceliklerinden tutun da bazı şehirlerdeki aşırı nüfus yoğunlaşmasına kadar pek çok alanda reformun şart olduğunun altını kalınca çiziyorlar.

Beyoğlunda sokak ortasında taciz kamerada | Yeniden gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı: Sosyal medya paylaşımları ortaya çıktıBeyoğlunda sokak ortasında taciz kamerada | Yeniden gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı: Sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı
Beyoğlu'nda sokak ortasında taciz kamerada | Yeniden gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı: Sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı

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