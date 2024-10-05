İstanbul Beyoğlu’nda taciz skandalı! Polis yakalıyor hakim bırakıyor mu? Çarpıcı veriyi açıkladı

Tacizci Semir Tarhan'ın sosyal medya paylaşımları (Sosyal medya)





"Çocuklarımıza ibadetten önce ahlaklı olmayı öğretelim. Çünkü çocuklarımız, namaz kılan bir hırsız, oruç tutan bir sapık, hacca giden bir yalancı, kurban kesen bir tefeci, şehadet getiren bir terörist olabilir."



"Ahlakın bozuk olduğu toplumda yalnız'lık şifadı."



Sapığın sosyal medya profilline de "İtibarınıza Çok İyi Bakın Zira O Sizden Çok Yaşayacak" notunu yazdığı görüldü.

POLİS YAKALIYOR HAKİM BIRAKIYOR MU?

Konuyu mercek altına alan Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok, "Polis yakalıyor hâkim bırakıyor mu?"başlıklı bugünkü köşe yazısında şu ifadelere yer verdi: