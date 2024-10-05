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19 ilde Narkoçelik-42 operasyonu! Zehir tacirlerine geçit yok

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde uyuşturucu madde ve imalatçılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen 'Narkoçelik-42' operasyonlarında 49 zehir tacirinin yakalanadığını duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; " Zehir tacirlerine yönelik ülkemiz genelinde, bu kabine döneminde 62 bin 132 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucu 42 bin 908 şüpheli tutuklandı. 18 bin 718'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Bu operasyonlarda ayrıca; 163, 7 ton uyuşturucu madde, 79,5 milyon uyuşturucu hap, 261,4 milyon kök kenevir ele geçirildi." dedi.

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Giriş Tarihi :05 Ekim 2024 , 08:19 Güncelleme Tarihi :05 Ekim 2024 , 08:53
19 ilde Narkoçelik-42 operasyonu! Zehir tacirlerine geçit yok

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde uyuşturucu madde ve imalatçılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen 'Narkoçelik-42' operasyonlarında 49 zehir tacirinin yakalanadığını duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; " Zehir tacirlerine yönelik ülkemiz genelinde, bu kabine döneminde 62 bin 132 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucu 42 bin 908 şüpheli tutuklandı. 18 bin 718'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Bu operasyonlarda ayrıca; 163, 7 ton uyuşturucu madde, 79,5 milyon uyuşturucu hap, 261,4 milyon kök kenevir ele geçirildi." dedi.

19 ilde Narkoçelik operasyonu

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