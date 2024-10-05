Abdullah Gül’ün eşi Hayrünnisa Gül’ün para dolu 3 zarfı kayboldu!

OXFORD İslam Araştırmaları Merkezi'nin toplantıları her yıl yapılıyor ve Gül çifti de katılıyor.

KONU YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

"Hayrünnisa Hanım diplomatik kurallara uygun olmayan bir şekilde aranıyor. Uçağa binmeden önce çantasından üç adet zarfın kaybolduğunu fark ediyor. Bu zarfların içinde farklı para birimleri; dolar, euro ve sterlin vardı. Durumu fark ettikten sonra hemen bizim büyükelçiliğimize ve İngiliz yetkililere bildiriliyor. Her iki taraf da konuyu yakından takip ediyor. Ama şu ana kadar kayda değer bir gelişme olmadı."