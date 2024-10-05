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Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül'ün para dolu 3 zarfı kayboldu!

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül çifti İngiltere’deydi. Ülkeden çıkarken Hayrünnisa Gül, diplomatik kurallara aykırı bir şekilde aramaya tabi tutuldu. Aramanın ardından, Gül’ün çantasındaki farklı para birimlerinde paralar bulunan üç zarf kayboldu.

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Giriş Tarihi :05 Ekim 2024 , 07:01 Güncelleme Tarihi :05 Ekim 2024 , 07:01
Abdullah Gül’ün eşi Hayrünnisa Gül’ün para dolu 3 zarfı kayboldu!

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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Oxford İslam Araştırmaları Merkezi'nin Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılmak için eşi Hayrünnisa Gül ile İngiltere'ye gitti.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül.11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül.

13 Eylül'de Hayrünnisa Gül, İngiltere'den çıkış yaptıkları sırada diplomatik kurallara uygun olmayan bir şekilde arandı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül.11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül.

Uçağa binerken çantasındaki içerisinde dolar, euro ve sterlin olan üç zarfın yerinde olmadığını fark eden Gül çifti, durumu İngiltere ve Türk Büyükelçiliği'ne iletti. Olaya ilişkin detayları Abdullah Gül'ün danışmanı Birol Afşar, şöyle anlattı,

OXFORD İslam Araştırmaları Merkezi'nin toplantıları her yıl yapılıyor ve Gül çifti de katılıyor.OXFORD İslam Araştırmaları Merkezi'nin toplantıları her yıl yapılıyor ve Gül çifti de katılıyor.

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"Hayrünnisa Hanım diplomatik kurallara uygun olmayan bir şekilde aranıyor. Uçağa binmeden önce çantasından üç adet zarfın kaybolduğunu fark ediyor. Bu zarfların içinde farklı para birimleri; dolar, euro ve sterlin vardı. Durumu fark ettikten sonra hemen bizim büyükelçiliğimize ve İngiliz yetkililere bildiriliyor. Her iki taraf da konuyu yakından takip ediyor. Ama şu ana kadar kayda değer bir gelişme olmadı."

Gül çifti İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in hayattayken sık sık konuğu oluyordu.Gül çifti İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in hayattayken sık sık konuğu oluyordu.

Abdullah Gül'ün bu ziyaretlere yıllardır katıldığı ve masraflarını kendisi karşıladığını vurgulayan Afşar, "Bazı internet sitelerinde 'polis çantayı çaldı' gibi abartılı iddialar da yazıldı. Ayrıca ziyaretin fonlandığı ve her şeyin kraliyet tarafından karşılandığı iddia edilmişti. Cumhurbaşkanımızın yönetim kurulu üyesi olarak bu toplantı masrafları kendisinin karşıladığını belirtmek isteriz."

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