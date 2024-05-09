CHP’li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu’ndan kayınbiradere ve bacanağa kıyak

BURSA'DAN SONRA ŞİMDİ DE KIRŞEHİR

Bu atamalar sonrası eşinin kız kardeşi Sezen Uğurlu'yu, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na getiren Bozbey'in, bu kez de CHP'li milletvekili Kayıhan Pala'nın eşi Şafak Pala'yı, Kültür ve Sosyal İller Daire Başkanlığı'na atadığı belirlendi.

Yaşananlara tepkiler sürerken konuyla ilgili bir skandal da Kırşehir'de patlak verdi.

CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, belediye başkan yardımcıları olarak kayınbiraderi Hamza Çam ile bacanağı Mustafa Orman'ı atadı.