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CHP’li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'ndan kayınbiradere ve bacanağa kıyak

31 Mart yerel seçimleri öncesi liyakat yalanıyla göreve gelen CHP'li belediyelerdeki akraba atamalarının ardı arkası kesilmiyor. CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun belediye başkan yardımcıları olarak kayınbiraderi Hamza Çam ile bacanağı Mustafa Orman'ı atadığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 09:03 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 09:03
CHP’li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu’ndan kayınbiradere ve bacanağa kıyak

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Yerel seçimlerin ardından CHP'li belediyelerde başlayan akraba atamalarının ardı arkası kesilmiyor.

Geçtiğimiz günlerde Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey'in, yeğeni Furkan Bozbey'i belediyenin iştiraklerinden Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji'ye (BURKENT) yönetim kurulu başkanı olarak atadığı ortaya çıktı.

BURSA'DAN SONRA ŞİMDİ DE KIRŞEHİR
Bu atamalar sonrası eşinin kız kardeşi Sezen Uğurlu'yu, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na getiren Bozbey'in, bu kez de CHP'li milletvekili Kayıhan Pala'nın eşi Şafak Pala'yı, Kültür ve Sosyal İller Daire Başkanlığı'na atadığı belirlendi.

Yaşananlara tepkiler sürerken konuyla ilgili bir skandal da Kırşehir'de patlak verdi.

CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, belediye başkan yardımcıları olarak kayınbiraderi Hamza Çam ile bacanağı Mustafa Orman'ı atadı.

KAYINBİRADERİ VE BACANAĞINI BAŞKAN YARDIMCILARI OLARAK ATADI
Ortaya çıkan atamaların ardından ne Ekicioğlu'ndan ne de Kırşehir Belediyesi'nden herhangi bir açıklama gelmedi.

Yapılan atamalara sosyal medyada isyan edilirken Ekicioğlu, eleştiri yağmuruna tutuldu.

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