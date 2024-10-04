Selçuk Bayraktar TEKNOFEST’te Takvim.com.tr’ye konuştu: Türkiye dışa bağımlılığını %20’lere düşürdü

Selçuk Bayraktar'dan Takvim'e özel açıklamalar. (TAKVİM) "TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİ ALANINDA NASIL BİR MEKANİZMA GELİŞTİRECEK?"

Selçuk Bayraktar, editörümüz Nur Demir'in yönelttiği "Gazze'deki işgalci İsrail tutumunun birinci yılına yaklaşıyoruz. Özellikle Lübnan'da da işgalci bir tutumla yaklaştıklarını gözlemliyoruz. Türkiye'nin teknoloji alanındaki savunma sanayi alanındaki çalışmalarının bu tür zulümler hakkında dünyada nasıl bir mekanizma geliştireceğini düşünüyorsunuz?" sorusunu şu sözlerle cevapladı:

Selçuk Bayraktar'dan Takvim'e özel açıklamalar. (TAKVİM) "ÜRÜNLER YERLİ VE MİLLİ OLARAK GELİŞTİRİLDİ"

Bizlerin hem kendi milletimizin ülkemizin ve tüm kardeş coğrafyalarımızın güvenliğinin teminat altında olabilmesi için Teknofest festivali düzenliyoruz. Burada gördüğünüz ürünlerin hepsi, hava araçlarımızın çok büyük bir çoğunluğu, bütün kritik bileşenleri yerli ve milli olacak şekilde gerçekleştirildi.

Selçuk Bayraktar'dan Takvim'e özel açıklamalar. (TAKVİM) "TÜRKİYE DIŞA BAĞIMLILIĞINI %20'YE KADAR İNDİRDİ"

Dünyanın sürüklendiği karanlık dönemde açıkçası daha da önemini bize hissettiriyor. Ülkemiz yıllarca ambargolara maruz kaldı biliyorsunuz savunma sanayinde. 20 sene içinde Türkiye, %85 olan dışa bağımlılığını %20'ye kadar indirdi ve bu burada yetişen kuşaklarla da inşallah dünyada aynen SİHA'larımızda olduğu gibi dünyaya damgasını vuracak. Nice eserler çıkacak ve bir anlamda dünyadaki bu karanlığa doğru olan gidişata da 'dur' diyecek bir güce kavuşmuş olacak.

Selçuk Bayraktar'dan Takvim'e özel açıklamalar. (TAKVİM) "TURKUVAZ MEDYA OLARAK PAYDAŞIMIZ OLDUNUZ"

O anlamda bu festivalde elbette Milli Teknoloji Hamlesi'nin bir anlamda kalbi olan bu festival de çok kıymetli. Milletimizden de gençliğimizden de çok büyük bir rağbet olduğunu görüyoruz. Sizler de bizim ilk yıldan itibaren medya grubu olarak paydaşımız oldunuz. Bir anlamda festivalin misyonu ve vizyonu milletimizde sizler sayesinde paylaşılmış oldu. O anlamda da teşekkür ediyorum. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN