Başkan Erdoğan imzaladı atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı! BOTAŞ Genel Müdürlüğüne Abdulvahit Fidan atandı

BOTAŞ'A YENİ GENEL MÜDÜR Buna göre, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Abdulvahit Fidan atandı.

Kararda, "Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Abdulvahit FİDAN atanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Abdulvahit Fidan (BOTAŞ internet sitesi)



ABDULVAHİT FİDAN KİMDİR?

Abdulvahit Fidan lisans eğitimini O.D.T.Ü. Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, yüksek lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Teorisi alanında tamamlamış olup, Ankara Üniversitesi ATAUM (Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi) Merkezinde Uluslararası İlişkiler konusunda da uzmanlığı bulunmaktadır. İngilizce bilmektedir.

1991 yılında iş hayatına başlayan Abdulvahit FİDAN çeşitli kurum ve kuruluşlarda Mühendis olarak görev yaptı. BOTAŞ bünyesinde Mühendis, Müdür, Daire Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalıştı.

2 ÜLKEYE BÜYÜKELÇİ

Öte yandan Pakistan Büyükelçiliği'ne İrfan Neziroğlu, Lübnan Büyükelçiliği'ne ise Murat Lütem atandı.



Başkan Erdoğan'ın imzaladığı ve Resmi Gazete'de yayımlanan diğer atama kararları şu şekilde:



3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi

Temsilciliğine, Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürü Zeynep KIZILTAN,

İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, Uluslararası Ekonomik İşler Genel Müdürü Esen ALTUĞ,

Pakistan İslam Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Destek Hizmetleri Genel Müdürü İrfan NEZİROĞLU,

Lübnan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İkili İlişkiler Genel Müdürü Murat LÜTEM,

atanmıştır.