İşitme engelli Nihal’in cinayetinde korkunç detaylar! Cani sevgilinin arkadaşı görüntülü aramayı kaydetti: Genç kadının ölümü ’Film gibi anlatılmaya çalışılmış’

İşitme engelli Nihal Babayiğit'in cinayetini film senaryosu gibi anlatmışlar (İHA)
"Bu anlamda iddianamenin belli noktalarında çok güzel incelemeler yapılmış, en azından tasarlandığı, bunun öncesinde bıçağın olduğu, anlık olan bir cinayetin değil, öldürme sebeplerinin bizim tarafından ortaya çıkarılması lazım. Buradaki baş şüpheli cinayeti işleyen, bu işin şüphelisi Mehmet ama onun dışında bunu bilen ve gönül ilişkisi olan ikinci bir kadın Başak. Bunların aslında tamamını bilip, Kırşehir'de yaşadıkları söyleniyor, Mehmet Kırşehir'den geliyor ve Başak ifadesinde 'Tekrardan yanıma döndü' diyor. Giderken nasıl gittiğini muhtemelen biliyordur. Başak kendisinin bunu bilmediğini ama öğrendikten sonra söyleyememe sebebinin korkusundan kaynaklandığını söylüyor. Fakat Başak'ın kendinin karikatüre edildiğini mutlaka gördüğünü düşünüyorum. Karikatürlerde Başak'ın fotoğraflarının altında Furkan yazılıyor. Furkan da yine edindiğimiz kesin bilgiler doğrultusunda, Başak'ın oğlu. Onların altında Furkan yazıyor, bunları bilmeme ya da birilerine anlatmama gibi ihtimalleri yok. Bu olayı bilen, Nihal'in çocuğu olduğunu bilen, Başak'ın varlığını bilen, aslında bu üçlü gönül ilişkisini bilen kişiler var. Ama bunlara hala sessiz kalıyorlar."
Vahşice cinayete kurban giden Nihal Babayiğit (İHA)
"FİLM GİBİ ANLATILMAYA ÇALIŞILMIŞ"
Film kesitlerinden kareler ve videoların Endonezya'daki işitme engelli kişilerden aileye geldiğini kaydeden Sayın, "Bir sosyal medya hesabı üzerinden ya da işitme engellilerin bulunduğu bir grupta tanışmışlıkları üzerine birbirlerini bilen insanlar. Bu kayıt Endonezya'ya gidiyor, Endonezya'daki bu şahıs da kızın ailesine 'Kızınız öldürüldü' şeklinde bilgi veriyor. 'Kızınız Mehmet tarafından öldürüldü' şeklinde mesaj gönderiyor ve olay ortaya çıkmaya başlıyor. Bu olaydaki işitme engellilerin olay öncesinde ve sonrasında sürekli telefonlarından yapmış olduğu görüşmeler kayıtlı, bu kayıtların hepsi dayıya bizlere ulaşıyor. Her şey kayıt altına alınmış. Bir senaryo hazırlamışlar ve daha sonra bize ulaştırmışlar. Film gibi anlatılmaya çalışılmış. Nihal, arkada bıraktığı bir kız çocuğuyla ve kendisine daha ulaştırılmayan bir kız çocuğuyla bu dünyadan göçüp gitti. Hiçbir suçu olmadan" diye konuştu.