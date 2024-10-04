İşitme engelli Nihal’in cinayetinde korkunç detaylar! Cani sevgilinin arkadaşı görüntülü aramayı kaydetti: Genç kadının ölümü ’Film gibi anlatılmaya çalışılmış’

Antalya'nın Serik ilçesi Merkez Mahallesi'nde yaşayan işitme engelli 24 yaşındaki Nihal Babayiğit , 2022 yılında sosyal medya üzerinden Batman'da yaşayan Mehmet Basık ile tanıştı.Bir süre birlikte yaşamaya başlayan çiftin 2023 yılında çocuğu oldu. Babayiğit, sevgilisiyle anlaşmazlık yaşayınca Mehmet Basık, 9 Eylül 2023 günü Nihal Babayiğit ile konuşmak için Serik ilçesine geldi. Bir süre sonra Nihal Babayiğit'ten haber alınamayınca aileye, birileri tarafından kızıları Nihal'in öldürüldüğüne dair video ve fotoğraflar gönderildi. Bu durumun ardından aile, polise başvurarak kızlarının bulunmasını istedi.

TELEFON SİNYALİNE GÖRE ARAMA YAPILDI

Olay sonrası Serik Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, 2 Mayıs'ta Mehmet Basık'ı Batman'da gözaltına aldı. Basık çıkarıldığı Sulh Ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Aileye gönderilen mesaj sonrası polis ekipleri, Babayiğit'in telefon sinyalinin en son kesildiği bölgelerde, kadavra köpekleriyle geniş kapsamlı arama çalışması yaptı. Herhangi bir şekilde izine rastlanamayan Nihal Babayiğit'i arama çalışması devam ettirildi.