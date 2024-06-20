HDP parti binasından PKK’ya bağış sandığı çıkmıştı! Kandil’e para toplayan eşbaşkanlar için soruşturma tamamlandı! İşte istenen ceza

SİLAHLI VE İDEOLOJİK EĞİTİM ALDI

İlk iddianamede, gizli tanık Dokuz'un ifadeleri de yer aldı. İfadesinde, Berna Çelik'in KCK Ege Bölgesi sorumlusu olduğunu ve örgütün mali yapısı ile diğer yapıların hepsinin Çelik'e bağlı olduğunu öne süren Dokuz, "Ege Bölgesi'nde yapılan eylemlerin talimatını Berna Çelik verir. Örgütsel tüm çalışmaları örgüt üst yönetimine rapor olarak sunar. Örgütün yurtdışında bulunan üyeleri ile bire bir irtibatın olduğunu, aynı zamanda kendisinin de kırsal alanda silahlı ve ideolojik eğitim aldığını duydum. Örgüt adına faaliyet gösterecek kadro elemanlarının yerleştirilmesinin seçimini yapıyor. TJA'dan Nur kod adlı Ayşe Merva Aytemur, kırsal alanda yürütme konseyi üyelerinin verdiği talimatları aktarmak üzere Çelik ile toplantılar yapıyor. Berna Çelik bulunduğu ortamlarda örgüte elemanlar kazandırmaya yönelik terör örgütü propagandası yapıyor. Partiye gelen gençlerle görüşmeler yaparak kırsal alana katılmaları yönünde telkinlerde bulunuyor" dedi.