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HDP parti binasından PKK'ya bağış sandığı çıkmıştı! Kandil'e para toplayan eşbaşkanlar için soruşturma tamamlandı! İşte istenen ceza

Terör örgütü PKK'ya bağış sandığının çıktığı İzmir HDP İlçe Başkanlığı'na yapılan operasyonun ardından HDP İzmir İl Eşbaşkanları Vedat Çınar Altan ve Berna Çelik ile Buca İlçe Eşbaşkanı Nihat Türk hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 07:02 Güncelleme 20 Haziran 2024, 07:04
HDP parti binasından PKK’ya bağış sandığı çıkmıştı! Kandil’e para toplayan eşbaşkanlar için soruşturma tamamlandı! İşte istenen ceza

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İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun koordinesinde, terör suçlarından sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü'nün yürüttüğü soruşturma kapsamında HDP il ve ilçe binalarında 6 Ekim 2023'te yapılan aramalarda, HDP İzmir İl Başkanlığı'nda, üzerinde 'PKK' ve 'Kürdistan' yazılı Kandil bağış kutusu çıktı.

ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ
HDP il binasının yanı sıra, Konak ve Buca ilçe binalarında yapılan aramalarda da teröristbaşı Abdullah Öcalan ve örgüt mensuplarının fotoğrafları, yasaklı çok sayıda kitap, dergi ve doküman ile dijital materyal, PKK ibareli materyaller ve PKK terör örgütüne katılanların listeleri ele geçirildi.

Çınar AltanÇınar Altan

SORUŞTURMA TAMAMLANDI
Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan HDP İzmir İl Eşbaşkanları Vedat Çınar Altan ve Berna Çelik ile Buca İlçe Eşbaşkanı Nihat Türk hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Berna ÇelikBerna Çelik

Savcılık tarafından Berna Çelik ile Vedat Çınar Altan hakkında hazırlanan iddianame İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Nihat Türk hakkındaki iddianame ise İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıkların, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

SİLAHLI VE İDEOLOJİK EĞİTİM ALDI
İlk iddianamede, gizli tanık Dokuz'un ifadeleri de yer aldı. İfadesinde, Berna Çelik'in KCK Ege Bölgesi sorumlusu olduğunu ve örgütün mali yapısı ile diğer yapıların hepsinin Çelik'e bağlı olduğunu öne süren Dokuz, "Ege Bölgesi'nde yapılan eylemlerin talimatını Berna Çelik verir. Örgütsel tüm çalışmaları örgüt üst yönetimine rapor olarak sunar. Örgütün yurtdışında bulunan üyeleri ile bire bir irtibatın olduğunu, aynı zamanda kendisinin de kırsal alanda silahlı ve ideolojik eğitim aldığını duydum. Örgüt adına faaliyet gösterecek kadro elemanlarının yerleştirilmesinin seçimini yapıyor. TJA'dan Nur kod adlı Ayşe Merva Aytemur, kırsal alanda yürütme konseyi üyelerinin verdiği talimatları aktarmak üzere Çelik ile toplantılar yapıyor. Berna Çelik bulunduğu ortamlarda örgüte elemanlar kazandırmaya yönelik terör örgütü propagandası yapıyor. Partiye gelen gençlerle görüşmeler yaparak kırsal alana katılmaları yönünde telkinlerde bulunuyor" dedi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Tanık B.S. ise Vedat Çınar Yalçın'ın ESP içerisinde faaliyet gösterirken, örgütün talimatıyla İzmir'e geldiğini ve il eşbaşkanı seçildiğini öne sürerek, "İstanbul'da faaliyet gösterdiği zamanlarda örgüte eleman kazandırdı. Sol grupların toplantılarını organize ediyordu" ifadelerini kullandı.

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