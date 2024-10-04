Ali Yerlikaya’dan ’Türk devletleri’ mesajı: ’Çabalarımız kesintisiz sürdürecek’

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türk Devletleri Teşkilatını kuran Nahçıvan Anlaşması'nın 15. yıl dönümü" ve "Türk Devletleri İşbirliği Günü" kapsamında düzenlenen resepsiyonda bir konuşma yaptı. Bakan Yerlikaya, 15 yıl önce devlet başkanlarının ortak bir gelecek vizyonu için bir araya geldiklerini vurgulayarak, 3 Ekim 2009'un Türk dünyası için önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda Türk Devletleri Teşkilatı'nın giderek bir cazibe merkezi haline geldiğini vurguladığını hatırlatarak, bu teşkilatın örnek bir işbirliği modeli oluşturmasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Devamında Yerlikaya, şu ifadelerde bulundu:

Türk Devletleri Teşkilatı, üye devletler arasında ticaret ve yatırımı teşvik ederek ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamıştır.



"Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde oluşturulan çeşitli mekanizmalar vesilesiyle, bölgesel sınamalarla mücadelemizi tahkim ediyor, bölgesel, uluslararası barış ve güvenlik için dayanışmamızı pekiştiriyoruz."

İKİNCİ TOPLANTI AZERBAYCAN'DA

Bakan Yerlikaya, Türk Dünyası 2040 vizyonu doğrultusunda çok taraflı işbirliklerinin kapsamını geliştirmekten, yeni ve kalıcı işbirliği mekanizmalarının tesis edildiği bir döneme adım atılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Köklü tarihi, kültürel ve beşeri bağlara sahip olduğumuz ata yurdumuz Orta Asya'da, bölge ülkelerin refahının daha da güçlenmesine yönelik çalışmaları, tüm samimiyetimizle destekliyoruz.



Bölge ülkeleriyle ilişkilerimizi, gerek ikili gerek çok taraflı zeminde, mevcut kurumsal işbirliği mekanizmalarımız çerçevesinde geliştiriyoruz. Bu çerçevede, Türk Devletleri Teşkilatı İçişleri Bakanları Toplantısı'nın ilkini 6 Eylül 2024'te Kırgızistan'ın Çolpon Ata şehrinde gerçekleştirdik. Böylelikle görev alanımızdaki çeşitli konularda ortak çalışmalarımızı güçlendirecek yeni bir platformun temellerini attık. İkinci toplantımızı önümüzdeki yıl can Azerbaycan'ın ev sahipliğinde düzenleyeceğiz."

TÜRK DÜNYASINI GÜÇLENDİRME ÇABALARI KESİNTİSİZ SÜRECEK

Bakan Yerlikaya, Türk Devletleri Teşkilatı'nın son 15 yılda elde ettiği başarılar ve deneyimlerin yanı sıra, geleceğe yönelik kapsamlı işbirliği vizyonunun da birlik ve dayanışmayı güçlendireceğine inandıklarını vurguladı. Yıl dönümünün, ortak geleceği inşa etme sürecinde ilham kaynağı olmasını temenni eden Yerlikaya, Türkiye'nin, Türk dünyasını daha güçlü kılmak için çabalarını kesintisiz sürdüreceğini belirtti.