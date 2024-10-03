Narin’in cesedini dereye bıraktığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın aracı ve bölgede tespit edilen 2 kişi

AĞABEYİ KÖYDE ÇIKTI

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, Narin'in kaybolduğu gün ve saatte köyde ikamet etmediği ve hiçbir işi olmadığı halde Nevzat Bahtiyar'ın ağabeyi A.B'nin köyde bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

ŞÜPHELİ İFADELER

Bahtiyar'ın ağabeyinin olay gününden sonraki günlerde de köyde arama faaliyetlerini yakından takip ettiği, askerlerin hangi yöne doğru arama yaptıklarını sürekli takip ettiği, küçük kızın ailesi ve akrabalarına sık sık, "Askerler nereye baktılar. Dereye de baktılar mı? Nereler arandı, bir şey bulabilmişler mi?" şeklinde tedirgin ve şüpheli tavırlar sergilediği kaydedildi.

Nevzat Bahtiyar'ın eşinin de, küçük kızın kaybolmasından sonra köyde sürekli olarak, "Biz zaten gidiyoruz buralardan. İstanbul'a yerleşeceğiz" şeklinde sözler sarf etmiş olması nedeniyle komşu iki köydeki yakınları ile oğluna ait eve baskınların düzenlendiği bildirildi.

MİRAÇ İLE İLGİLİ YENİ BİLGİYE ULAŞILDI

Olayda çarpıcı bir gelişme daha yaşandı. Narin soruşturmasında 4 yıl önce ortadan kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek'le ilgili yeni bir bilgiye ulaşıldığı öğrenildi.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in iddiasına göre; 2020 yılında Diyarbakır'a bağlı Dicle ilçesinde misafirliğe gittiği evin önünde oyun oynarken kaçırılan kayıp Miraç, dosyası Narin'in ardından yeniden incelemeye alındı.