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Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! 2020'de kaybolan Miraç'ın dosyası raftan indi! Köylere baskın!

Diyarbakır'da ortadan kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Narin'in cinayetine ilişkin 12 kişi tutuklandı. Narin'in cansız bedenini dereye taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, savcılığa verdiği ifadede, Narin'in amca Salim Güran ve annesi olan Yüksel Güran'ın cinsel ilişki yaşadığını gördüğü için öldürüldüğünü söyledi. Soruşturmadan çıkacak sonuç herkes tarafından merakla beklenirken, yeni gelişmeler yaşandı.Nevzat Bahtiyar’ın yakınlarının olduğu Gönenli Köyü ve oğlunun yaşadığı Çarıklı beldesindeki evlere eş zamanlı baskın yapıldığı öğrenildi. 4 yıl önce kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek'in dosyasının da raftan indirildiği iddia edildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 10:46 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 11:25
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! 2020’de kaybolan Miraç’ın dosyası raftan indi! Köylere baskın!

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Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Narin Güran ( Fotoğraf: AA)Narin Güran ( Fotoğraf: AA)

İTİRAZ ETTİLER
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 12 kişi tutuklu bulunuyor.

Narin'in annesi ve ağabeyinin de bulunduğu Güran ailesine mensup 10 kişi ile itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluk durumuna avukatlarının itirazda bulunduğu ortaya çıktı.

Bu itirazları inceleyen Sulh Ceza Hakimliği tüm tahliye taleplerinin reddine, şüphelilerin mevcut delil durumuna göre tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Tutuklu bulunanlar arasında yer alan Narin'in cansız bedenini dereye taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, savcılığa verdiği yeni ifadede Narin'in amcası Salim Güran ve annesi Yüksel Güran'ın ilişkisini görmesi nedeniyle öldürüldüğünü söylemişti.

Nevzat Bahtiyat ( Fotoğraf: Bahtiyar'ın sosyal medya hesabından)Nevzat Bahtiyat ( Fotoğraf: Bahtiyar'ın sosyal medya hesabından)

2 KİŞİ DAHA OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI
Cinayet günü küçük kızı gömen itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın dere yatağında bulunduğu saatlerde farklı 2 kişinin daha olay yerinde tespit edildiği ortaya çıkmıştı.

Görüntülerle ilgili TÜBİTAK'ın hazırlayacağı bilirkişi raporu beklenirken, jandarma timlerinin komşu köylerde bazı evlere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdiği tespit edildi.

Tavşantepe Köyü'ne komşu olan Gönenli Köyü ile Çarıklı beldesinde itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın birinci derece yakınları, akrabaları ile oğlunun evine baskın gerçekleştirildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Sorgu Hakimliği'nden alınan arama ve el koyma kararıyla evlerde arama yapan jandarma bazı dijital materyaller ile delil niteliği taşıyabilecek şüpheli görülen bazı eşyalara incelenmek üzere savcılığın talimatıyla el koydu.

Narin’in cesedini dereye bıraktığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın aracı ve bölgede tespit edilen 2 kişi Narin’in cesedini dereye bıraktığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın aracı ve bölgede tespit edilen 2 kişi

AĞABEYİ KÖYDE ÇIKTI
Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, Narin'in kaybolduğu gün ve saatte köyde ikamet etmediği ve hiçbir işi olmadığı halde Nevzat Bahtiyar'ın ağabeyi A.B'nin köyde bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

ŞÜPHELİ İFADELER
Bahtiyar'ın ağabeyinin olay gününden sonraki günlerde de köyde arama faaliyetlerini yakından takip ettiği, askerlerin hangi yöne doğru arama yaptıklarını sürekli takip ettiği, küçük kızın ailesi ve akrabalarına sık sık, "Askerler nereye baktılar. Dereye de baktılar mı? Nereler arandı, bir şey bulabilmişler mi?" şeklinde tedirgin ve şüpheli tavırlar sergilediği kaydedildi.

Nevzat Bahtiyar'ın eşinin de, küçük kızın kaybolmasından sonra köyde sürekli olarak, "Biz zaten gidiyoruz buralardan. İstanbul'a yerleşeceğiz" şeklinde sözler sarf etmiş olması nedeniyle komşu iki köydeki yakınları ile oğluna ait eve baskınların düzenlendiği bildirildi.

MİRAÇ İLE İLGİLİ YENİ BİLGİYE ULAŞILDI

Olayda çarpıcı bir gelişme daha yaşandı. Narin soruşturmasında 4 yıl önce ortadan kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek'le ilgili yeni bir bilgiye ulaşıldığı öğrenildi.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in iddiasına göre; 2020 yılında Diyarbakır'a bağlı Dicle ilçesinde misafirliğe gittiği evin önünde oyun oynarken kaçırılan kayıp Miraç, dosyası Narin'in ardından yeniden incelemeye alındı.

4 yıl önce ortadan kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek4 yıl önce ortadan kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek

Miraç'ın kayıp haberinin ardından Narin Güran dosyasında olduğu gibi jandarma güvenlik koruyucuları, AFAD, UMKE, özel arama ekipleri, gönüllü arama ekipleri, su altı arama ekipleri, kurtarma ekiplerinin bölgeye gittiği öğrenildi.

Miraç, ekipler tarafından aylarca arandı ancak bulunamadı. O dönem yetkililere seslenen Miraç'ın annesi Firdevs Çiçek, ""Allah rızası için bana oğlumu getirsinler, ben 6 saat bile oğlumdan ayrı kalamazken, günler oldu aylar oldu ve yıllar oldu hiçbir yerde onu görmemişler. Ne gören var ne duyan var. Her yere baktılar jandarma dahil herkes seferber oldu. Allah hepsinden razı olsun. Allah için Miraç'ı bulup bana getirsinler. Ben Miraç'ımı istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Tüm bakanlarımızdan, cumhurbaşkanımızdan ricamdır. Allah için bana oğlumu getirsinler. Kaç gündür çocuklarım günlerdir, aylardır, yıllardır anne Miraç nerede diye soruyorlar? Cevap veremiyorum 'oğlum gelecek' diyorum ama hiçbir yerde yok. Benim şüphelendiğim 'bu şahıs diyebileceğim' biri yok. Kimseyi hedef gösteremem." ifadelerini kullanmıştı.

Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran (Fotoğraf: DHA)Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran (Fotoğraf: DHA)

RAFTAN ÇIKARILDI
Erdinç, Narin soruşturması devam ederken Miraç'a dair bir bilgi bulunduğunu ileri sürdü.

Narin soruşturmasın yürüten jandarma ekiplerinin soruşturmayı genişlettikleri esnada Miraç'la ilgili ipucu buldukları ortaya çıktı.

Narin Güran Narin Güran

O bilgiyi şu an için açıklayamayacağını söyleyen Erdinç, "Nedeni de şu çünkü soruşturmayı ilerisi anlamında etkileyecek bir bilgi. Muhtemelen belki Miraç'ın aileside belki benden duyacaktır. Ama şunu söyleyebilirim, Miraç dosyası unutulmamıştı ama doğal olarak artık kayıp dosyaları arasında üzerine başka dosyalar gelmişti. Miraç'ın dosyası o konulduğu raftan çıkartıldı. Yeniden incelemeye alındı. Önümüzdeki günlerde kayıp Miraç dosyası ile ilgili de önemli gelişmelerin yaşanacağını sizlere buradan söyleyebilirim." dedi.

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