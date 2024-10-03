İşgalci İsrail bombardımanından kaçan Türkmen Turab ailesi: ’Allah Erdoğan’ı sizin başınızdan eksik etmesin’

Katil İsrail'in işgal girişimi Lübnan'da insanlık dramını derinleştiriyor. Yerinden edilen binlerce Lübnanlı, Beyrut'un boş alanlarında, camilerde ve sokaklarda yaşam mücadelesi veriyor.

SABAH'tan Ata Gündüz Kurşun, Şehitler Meydanı'na sığınan Suriye Türkmeni Turab ailesinin acı dolu hikayesini aktardı.

Ali Rıza Turab, Suriye'deki iç savaşta ailesini kaybederek 2011'de Beyrut'a göç etti. Ancak işgalci İsrail'in son hava saldırısı, oturdukları evi harabeye çevirdi. Şimdi 4 kişilik ailesiyle Şehitler Meydanı'nda betonun üzerinde yaşam mücadelesi veriyorlar. Yalnızca birkaç eşyayla hayatta kalmaya çalışan Turab ailesinin durumu, herkesin yüreğini sızlatıyor.

Suriye'de gidecek yerlerinin olmadığını söyleyen Turab ailesi (Fotoğraf: Sabah)

TÜM AİLESİNİ KAYBETTİ LÜBNAN'A TAŞINDI

Suriye'de gidecek yerlerinin olmadığını söyleyen Turab, "Tüm ailemi kaybedince Halep'ten Lübnan'a taşınmaya karar verdik. Ancak burada da savaştan kaçamadık. Zalim İsrail evimizi vurdu, yine evsiz kaldık. Ben hastayım. Sağ kolum tutmuyor. Sürekli ilaç kullanmak zorundayım. Suriye'ye de gidemiyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz." dedi.

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Hiç gitmediği halde Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyen Turab, "Türkiye'ye kurbanım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kurbanım. Allah Erdoğan'ı çoluğuna çocuğuna bağışlasın." ifadelerini kullandı.

GECELERİ ÇOK ZORLUK ÇEKİYORUZ

Ali Rıza Turab'ın eşi Rukiye Turab, 4 aylık hamile olmasına rağmen 6 aylık bebeği Pınar'la ilgilenmeye çalışıyor. Küçük Pınar'ın süt ve mamaya ihtiyacı olduğunu belirten anne, belirsizliğin oluşturduğu endişeyi şu sözlerle dile getirdi:"Ne zamana kadar burada kalacağımızı bilmiyorum. Özellikle geceleri çok zorluk çekiyoruz. Allah bizim yardımcımız olsun" dedi.

Katliamın gölgesinde yaşama tutunuyorlar (Fotoğraf: Sabah)

DİĞER KIZLARI HASTANEDE YATIYOR

Turab çiftinin 12 yaşındaki diğer kızları Yıldız ise hastanede şeker hastalığı tedavisi görüyor. Aile gün içinde hastanedeki kızlarının yanına da gidip geliyor. Geceyi yine insani ihtiyaçlardan yoksun meydanda geçiriyor.

Göç dalgası devam ediyor (Fotoğraf: Sabah)

240 BİNE YAKIN KİŞİ SURİYE'YE GÖÇ ETTİ

Katil İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ardından, 240 bine yakın kişi Suriye'ye göç etti. Bu göçmenlerin 176 binden fazlasının Suriye vatandaşı olduğu açıklandı. Lübnan Afet Risk Yönetimi Birimi, İsrail saldırıları sonucunda yerinden edilen kişilere dair yaptığı açıklamada, büyük bir göç dalgasının yaşandığını ve Lübnan'daki insani krizin giderek derinleştiğini vurguladı.

Lübnan'da 23-30 Eylül tarihleri arasında 239 bin 453 kişinin Suriye'ye geçtiği açıklandı. Bu göçmenlerin 176 bin 80'i Suriyeli, 63 bin 373'ü ise Lübnanlı. İsrail'in saldırıları sonucunda 8 Ekim 2023'ten bu yana 1 milyon kişinin yerinden edildiği ve bu kişilerden 155 bin 600'ünün sığınma merkezlerine yerleştirildiği belirtildi.

YERİNDEN EDİLENLER İÇİN 875 BARINMA MERKEZİ AÇILDI

Lübnan'da yerinden edilenler için 875 barınma merkezi açıldı ve bu merkezlerin 625'i maksimum kapasitesine ulaştı. Lübnan hükümeti, Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluşlarla birlikte yerinden edilenlerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için insani yardım çağrısı yaptı ve 425 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

İşgalci İsrail Hizbullah'ın telsizlerini patlattı (Fotoğraf: Sabah)

İŞGALCİ İSRAİL HİZBULLAH'IN TELSİZLERİNİ PATLATTI

Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmalar 8 Ekim 2023'ten bu yana devam ediyor.İşgalci İsrail ordusu, 17-18 Eylül'de Hizbullah'ın telsiz ve çağrı cihazlarını patlatırken, 23 Eylül'de Lübnan'ın güneyi, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan makamlarının verilerine göre, 17 Eylül'den bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1275 kişi hayatını kaybetti.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü. Katil İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

KUZEY BÖLGELERE DOĞRU GÖÇ DALGASI SÜRÜYOR

Lübnan'ın güneyinden başkent Beyrut ve kuzey bölgelere doğru göç dalgası sürerken, on binlerce kişinin de Suriye'ye geçtiği bildiriliyor. Hizbullah, İsrail'e roket ve füze saldırılarıyla karşılık verirken, bu saldırılar genellikle İsrail'in ordu üslerini hedef aldı. İsrail tarafında ise büyük bir hasar oluşmadığı açıklandı.