Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Nevzat Bahtiyar ve iki sahte hesap! Narin’in ailesi avukatlarla katili değil parayı bulma derdinde

Söz konusu sosyal medya hesabı (Ekran görüntüsü)
Özellikle amca Salim'in gözaltına alındığı gün Murat Çınar Çatalca ve Yusuf Mahir Koçyiğit isimli hesapların paylaşımları günlerce konuşulmuştu.
Murat Çınar Çatalca paylaşımında "Salim Güran köyün muhtarıdır HTS kayıtlarında olay öncesi ve sonrası da Narin Güran'ın annesi ile hem mesajlar hem de arama kayıtları var, olay günü Narin kaybolduktan 15-20 dakika sonra Salim Güran kendi aracıyla hızla köyden çıktı, yakıtını da almıyor, bir petrole giriyor, marketten ıslak mendil alıyor. kamera kayıtları alındı yemin ederim. Kamera kayıtlarını kendim verdim jandarma komutanına ve benim görüntülerden hiçbir şey paylaşmamam istendi hatta bu delilleri medyaya vermekten ceza alırım denildi. Bu muhtar Narin'in erkek kardeşi Enes ile de görüşüyordu. Telefon kayıtlarına göre olay sonrası ve kamera kayıtlarında ne yazık ki Narin ya baygın ya da Salim elleriyle boğmuş vaziyette yatıyor ön koltukta ve üstünde koyu kahve renginde bir battaniye vardı. Muhtarı petrol çalışanları da tanıdığı için şüphe yoktu ayrıca muhtarın telefonu kapalıydı ve 2 saat sonra köye karanlıkta dönüyor. Bu sefer köye döndüğünde sanki hiçbir şeyden habersiz gibi davranıp ne olmuş Narin'e diye ağlamış üzüntü süsü vermiştir" iddiasında bulunmuş, söz konusu ifadeleri de Yusuf Mahir Koçyiğit şu ifadelerle desteklemişti:
Diğer sosyal medya hesabı (Ekran görüntüsü)
"Arkadaşlar Murat Çatalca çalıştığımız petrolün market görevlisidir. Dedikleri gerçektir. Yanılgı veya yalan yoktur içinde. Salim Güran petrole aracı hızlı biçimde kullanarak geliyor. Islak mendil alıyor aracı da marketin önüne çekmiyor oto yıkama tarafına park ediyor. Islak mendil alıyor araca biniyor çıkıp gidiyor."
Narin Güran (Takvim Foto Arşiv)
HESAPLAR SAHTE ÇIKTI
Sosyal medya hesabında bu paylaşımları yapan Murat Çınar Çatalca ile Yusuf Mahir Koçyiğit araştırıldı. Yapılan araştırmada, bu iki ismin benzin istasyonunda çalışmadığı ve köyde öyle iki isimden kimsenin olmadığı belirlendi. Habertürk'te yer alan habere göre, İncelenen hesapların yurt dışından açıldığı sahte hesaplar olduğu belirlendi.
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NEVZAT'TAN BENZER BİLGİLER
Nevzat Bahtiyar'ın ilk ifadesinin, sosyal medyada paylaşımda bulunan Murat Çınar Çatalca'nın paylaştığı bazı bilgilerle uyuşması dikkat çekti.
Murat Çınar Çatalca, paylaşımında Narin'in amca Salim'in aracının ön koltuğunda yattığı ve üzeri battaniye ile örtüldüğünü söylemişti. Bahtiyar'ın da ilk ifadesinde bu bilgiyi doğrular şekilde vermesi dikkat çekti.
Ayrıca Murat Çınar Çatalca'nın paylaşımında Salim'in anne Yüksel ile Enes'le görüşmelerine de dikkat çekmesi de bir tesadüf olup olmadığı bilinmiyor. Çünkü Bahtiyar ikinci ifadesinde, Salim Güran'ın anne Yüksel Güran ve yenge Maşallah Güran'la ilişkisi olduğunu iddia etmişti.
Takvim Foto Arşiv
NARİN BULUNMADAN BOĞULDU DİYE YAZDI
Bir dikkat çeken ayrıntı da Narin'in daha cansız bedeni bulunmadan önce paylaşımda bulunan Murat Çınar Çatalca'nın, amca Salim Güran'ın Narin'i elle boğduğunu iddia ediyor.
Çatalca'nın bu paylaşımından 8 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin'in boğularak öldürüldüğü belirlenmişti.