Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Nevzat Bahtiyar ve iki sahte hesap! Narin’in ailesi avukatlarla katili değil parayı bulma derdinde

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HESAP SAHTE BİLGİLER DOĞRU

Yapılan çalışmalarda, Salim Güran'ın benzin istasyonuna gittiği ancak ıslak mendil almadığı belirlendi. Gittiği saatte, paylaşım yapan Murat Çınar Çatalca'nın saatiyle de uyuşmadığı belirlendi. Ancak bu bilgilerin dışında diğer bilgilerin çoğunun doğru çıkması bu paylaşımı yapan Murat Çınar Çatal'ın kim olduğu merak konusu oldu. Sahte hesap olmasına Narin'in, Salim'in ön aracında ve üstünde battaniye olmasını, boğularak öldürülmesi ve birinci derece şüpheli gösterilen Salim'in öldürdüğünü iddia etmesi dikkat çekti.

AİLENİN DERDİ KATİLİ BULMAK DEĞİL PARA

Öte yandan Akşam gazetesinde yer alan habere göre, Narin'in ailesi tuttuğu 12 avukatla sosyal medyadan olayla ilgili paylaşım yapanlara dava açıyor. Şu ana kadar 415 suç duyurusunda bulunulduğu öğrenilirken avukatlar arabuluculuk sistemiyle teklif gönderiyor, kabul edenler Güran ailesine para ödüyor.