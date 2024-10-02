SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Nevzat Bahtiyar ve iki sahte hesap! Narin'in ailesi avukatlarla katili değil parayı bulma derdinde

Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan ve 19 gün sonra derede cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın katili henüz bulunamadı. Cinayetle ilgili yeni delil ve kamera görüntüleri TÜBİTAK'a gönderilirken olayla ilgili çok çarpıcı gelişmeler yaşandı. Bilindiği üzere Narin kaybolduktan sonra petrol ofisi çalışanı olduğunu söyleyen bir sosyal medya hesabı Salim Güran hakkında dikkat çeken iddialar ortaya atmıştı. Bir başka hesap ise iddiaları doğrulamıştı. Söz konusu iki hesabın sahte olduğu ortaya çıkarken itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ilk ifadesindeki benzerlik şaşırttı. Öte yandan Narin Güran'ın ailesinin katilin değil paranın peşinde olduğu ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 17:08 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 17:14
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Nevzat Bahtiyar ve iki sahte hesap! Narin’in ailesi avukatlarla katili değil parayı bulma derdinde

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye günlerdir Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın katilini arıyor.

Soruşturma kapsamında başta amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar olmak üzere, anne Yüksel, ağabey Enes ve yenge Hediye Güran'ın da olduğu 24 kişi gözaltında.

Amca Salim Güran (Takvim Foto Arşiv)Amca Salim Güran (Takvim Foto Arşiv)

Narin Güran'ın katledilmesiyle ilgili TÜBİTAK'a gönderilen kamera kayıtlarını beklerken yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Narin'in cansız bedeninin bulunduğu dereyi gören askeri üs bölgesine ait kamera görüntülerine göre itirafçı Nevzat Bahtiyar'a ait 7 dakika 28 saniye görüntü tespit edildi.

Nevzat Bahtiyar (Takvim Foto Arşiv)Nevzat Bahtiyar (Takvim Foto Arşiv)

KUCAĞINDA CESETLE 150 METRE YÜRÜDÜ
İddiaya göre Nevzat Bahtiyar, kucağında cesetle 150 metre yürüdü, ağzını bağladığı çuvalla bekledi ve bu bekleyişin ardından çuvalı üstüne taş yığıp dereye bıraktı.

SAHTE HESAP VE NEVZAT'IN İFADELERİ
Öte yandan Narin henüz bulunmadan önce sosyal medyada paylaşım yapan bir hesap kendisini Salim Güran'ın olay günü gittiği petrol ofisinin çalışanı olarak tanıtıp amcanın aracının ön koltuğunda battaniyeye sarılı bir insan olduğunu iddia etmişti.

Söz konusu sosyal medya hesabı (Ekran görüntüsü)Söz konusu sosyal medya hesabı (Ekran görüntüsü)

Özellikle amca Salim'in gözaltına alındığı gün Murat Çınar Çatalca ve Yusuf Mahir Koçyiğit isimli hesapların paylaşımları günlerce konuşulmuştu.

Murat Çınar Çatalca paylaşımında "Salim Güran köyün muhtarıdır HTS kayıtlarında olay öncesi ve sonrası da Narin Güran'ın annesi ile hem mesajlar hem de arama kayıtları var, olay günü Narin kaybolduktan 15-20 dakika sonra Salim Güran kendi aracıyla hızla köyden çıktı, yakıtını da almıyor, bir petrole giriyor, marketten ıslak mendil alıyor. kamera kayıtları alındı yemin ederim. Kamera kayıtlarını kendim verdim jandarma komutanına ve benim görüntülerden hiçbir şey paylaşmamam istendi hatta bu delilleri medyaya vermekten ceza alırım denildi. Bu muhtar Narin'in erkek kardeşi Enes ile de görüşüyordu. Telefon kayıtlarına göre olay sonrası ve kamera kayıtlarında ne yazık ki Narin ya baygın ya da Salim elleriyle boğmuş vaziyette yatıyor ön koltukta ve üstünde koyu kahve renginde bir battaniye vardı. Muhtarı petrol çalışanları da tanıdığı için şüphe yoktu ayrıca muhtarın telefonu kapalıydı ve 2 saat sonra köye karanlıkta dönüyor. Bu sefer köye döndüğünde sanki hiçbir şeyden habersiz gibi davranıp ne olmuş Narin'e diye ağlamış üzüntü süsü vermiştir" iddiasında bulunmuş, söz konusu ifadeleri de Yusuf Mahir Koçyiğit şu ifadelerle desteklemişti:

Diğer sosyal medya hesabı (Ekran görüntüsü)Diğer sosyal medya hesabı (Ekran görüntüsü)

"Arkadaşlar Murat Çatalca çalıştığımız petrolün market görevlisidir. Dedikleri gerçektir. Yanılgı veya yalan yoktur içinde. Salim Güran petrole aracı hızlı biçimde kullanarak geliyor. Islak mendil alıyor aracı da marketin önüne çekmiyor oto yıkama tarafına park ediyor. Islak mendil alıyor araca biniyor çıkıp gidiyor."

Narin Güran (Takvim Foto Arşiv)Narin Güran (Takvim Foto Arşiv)

HESAPLAR SAHTE ÇIKTI
Sosyal medya hesabında bu paylaşımları yapan Murat Çınar Çatalca ile Yusuf Mahir Koçyiğit araştırıldı. Yapılan araştırmada, bu iki ismin benzin istasyonunda çalışmadığı ve köyde öyle iki isimden kimsenin olmadığı belirlendi. Habertürk'te yer alan habere göre, İncelenen hesapların yurt dışından açıldığı sahte hesaplar olduğu belirlendi.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

NEVZAT'TAN BENZER BİLGİLER
Nevzat Bahtiyar'ın ilk ifadesinin, sosyal medyada paylaşımda bulunan Murat Çınar Çatalca'nın paylaştığı bazı bilgilerle uyuşması dikkat çekti.

Murat Çınar Çatalca, paylaşımında Narin'in amca Salim'in aracının ön koltuğunda yattığı ve üzeri battaniye ile örtüldüğünü söylemişti. Bahtiyar'ın da ilk ifadesinde bu bilgiyi doğrular şekilde vermesi dikkat çekti.

Ayrıca Murat Çınar Çatalca'nın paylaşımında Salim'in anne Yüksel ile Enes'le görüşmelerine de dikkat çekmesi de bir tesadüf olup olmadığı bilinmiyor. Çünkü Bahtiyar ikinci ifadesinde, Salim Güran'ın anne Yüksel Güran ve yenge Maşallah Güran'la ilişkisi olduğunu iddia etmişti.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

NARİN BULUNMADAN BOĞULDU DİYE YAZDI
Bir dikkat çeken ayrıntı da Narin'in daha cansız bedeni bulunmadan önce paylaşımda bulunan Murat Çınar Çatalca'nın, amca Salim Güran'ın Narin'i elle boğduğunu iddia ediyor.

Çatalca'nın bu paylaşımından 8 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin'in boğularak öldürüldüğü belirlenmişti.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

HESAP SAHTE BİLGİLER DOĞRU
Yapılan çalışmalarda, Salim Güran'ın benzin istasyonuna gittiği ancak ıslak mendil almadığı belirlendi. Gittiği saatte, paylaşım yapan Murat Çınar Çatalca'nın saatiyle de uyuşmadığı belirlendi. Ancak bu bilgilerin dışında diğer bilgilerin çoğunun doğru çıkması bu paylaşımı yapan Murat Çınar Çatal'ın kim olduğu merak konusu oldu. Sahte hesap olmasına Narin'in, Salim'in ön aracında ve üstünde battaniye olmasını, boğularak öldürülmesi ve birinci derece şüpheli gösterilen Salim'in öldürdüğünü iddia etmesi dikkat çekti.

AİLENİN DERDİ KATİLİ BULMAK DEĞİL PARA
Öte yandan Akşam gazetesinde yer alan habere göre, Narin'in ailesi tuttuğu 12 avukatla sosyal medyadan olayla ilgili paylaşım yapanlara dava açıyor. Şu ana kadar 415 suç duyurusunda bulunulduğu öğrenilirken avukatlar arabuluculuk sistemiyle teklif gönderiyor, kabul edenler Güran ailesine para ödüyor.

Narin Güran cinayetinde yeni ipucu... Nevzat Bahtiyar ile Salim Güran daraltmada yakalandı | Bakan Yılmaz Tunçtan açıklamaNarin Güran cinayetinde yeni ipucu... Nevzat Bahtiyar ile Salim Güran daraltmada yakalandı | Bakan Yılmaz Tunçtan açıklama

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Sinan Ateş davasında karar çıktı! Eray Özyağcı, Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş’a müebbet... Aile üyelerine saldırı
CANLI | Lübnan ordusu ’İsrail geri çekildi’ dedi! Guterres’e siyonist ambargo | İsrailli komutan öldürüldü
Gözünü Anadolu’ya diken İsrail’den PKK’ya siyonist reçete! Elebaşı Duran Kalkan’dan Arz-ı Mev’ud sözcülüğü: Savaşın merkezi Türkiye olacak
Milyonların gözü asgari ücrette! İşte pazarlığın başlayacağı rakam
Başakşehir - Rapid Wien | CANLI
Mansur Yavaş ahmak oyununu gördü! İmamoğlu’nun kanalında İmamoğlu’na Anketlerde senden öndeyim mesajı
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Nevzat Bahtiyar ve iki sahte hesap! Narin’in ailesi avukatlarla katili değil parayı bulma derdinde
Emeklinin maaş sorunu nasıl çözülür? Emekli maaşında yeni model şart! Taban maaş avantajlı mı? 1999 öncesi sigortalı olanlar...
Piyasalarda füze etkisi! İslam Memiş fırsat diyerek açıkladı
Takvim.com.tr TEKNOFEST’te | Adana’da kapılar açıldı: Yoğun katılım, rekor başvuru! Bayraktar: Dünyanın geleceğini Türkiye’den inşa edeceğiz
İsrail 2006’da da işgal etmişti! Lübnan’da 18 yıl sonra yeniden kara saldırısı
Mourinho’dan 4 değişiklik! Twente maçında o yıldızlar 11’e
Galatasaray Rigas deplasmanında! Okan Buruk’tan farklı 11 kararı
Başkan Erdoğan’ın İsrail uyarısı sonrası akıllara ABD’nin itirafı geldi: Türkiye’ye saldırması için PKK’yı hazırlıyoruz
Beşiktaş ilk peşinde! van Bronckhorst 11’i belirledi
SON DAKİKA