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Adana Seyhan Baraj Gölü'nde el bombası paniği!

Adana'daki Seyhan Baraj Gölü'nde suyun çekilmesinin ardından el bombası bulundu. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri el bombasını alınan güvenlik önleminin ardından kontrollü patlattı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 09:59 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 09:59
Adana Seyhan Baraj Gölü’nde el bombası paniği!

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Adana'da suyun çekildiği Seyhan Baraj Gölü'nde bulunan el bombası polis tarafından imha edildi.

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suyun çekildiği baraj gölü yatağının Dörtler Mahallesi mevkisinde yaptıkları inceleme sırasında Çatalan Doğu Köprüsü ayaklarının yakınında el bombası olduğunu fark etti.

Bunun üzerine olay yerine bomba imha uzmanları çağrıldı.

Ekip, uzun süre su altında kaldığı tespit edilen savunma tipi el bombasını, bulunduğu yerde alınan güvenlik önleminin ardından kontrollü patlattı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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