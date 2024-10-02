Yargıtay ve Danıştay’a yeni üyeler! Karar Resmi Gazete’de

Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçme kararı Resmi Gazete 'de yayımlandı. Yargıtay'da 16 ismin emekliye ayrılmasının ardından 8 yeni isim Yargıtay üyeliğine seçildi.

YARGITAY ÜYELİKLERİNE SEÇME KARARI

Yargıtay Birinci Başkanlığının; 16 (on altı) Yargıtay Üyeliği kadrosunun boşaldığını bildiren 02/09/2024 tarihli ve 21167910/4005/6976 sayılı yazısı gereğince, 2797 sayılı Yargıtay Kanunu'nun 29'uncu ve geçici 15'inci maddeleri uyarınca 8 (sekiz) üyelik kadrosuna seçim yapılması hususu görüşülerek,

1) Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı (31521) Ferhat KAPICI

2) Istanbul BAM Daire Başkanı (34250) Osman KİPER

3) Istanbul Cumhuriyet Başsavcısı (38065) Şaban YILMAZ

4) Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı (38776) Ali Rıza SAN

5) Istanbul BAM Başkanı (40241) Murat BOYLU

6) İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili (42259) Murat ÇAĞLAK

7) Istanbul Anadolu ACM Başkanı (107595) Cengiz DOĞAN

8) HSK Genel Sekreter Yardımcısı (107653) Murat PALA'nın, Yargıtay Üyeliğine seçilmelerine karar verilmiştir.