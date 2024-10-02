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MSB acı haberi duyurdu: Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş Ağrı'da şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, bugün Ağrı’da meydana gelen araç kazasında Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in şehit olduğunu bildirdi. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler taziye mesajı yayımladı.

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 17:44 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 17:45
MSB acı haberi duyurdu: Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş Ağrı’da şehit oldu

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Milli Savunma Bakanlığı, bugün Ağrı'da meydana gelen araç kazasında Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in şehit olduğunu bildirdi.

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE
Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler taziye mesajı yayımladı.

Bakan Yaşar Güler'den taziye (Sosyal medya/MSB hesabı)Bakan Yaşar Güler'den taziye (Sosyal medya/MSB hesabı)

Güler taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

Kahraman silah arkadaşımız, 2 Ekim 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.

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