MSB acı haberi duyurdu: Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş Ağrı’da şehit oldu

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler taziye mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı, bugün Ağrı 'da meydana gelen araç kazasında Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş 'in şehit olduğunu bildirdi.

Bakan Yaşar Güler'den taziye (Sosyal medya/MSB hesabı)



Güler taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

Kahraman silah arkadaşımız, 2 Ekim 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.