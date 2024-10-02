PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Hakimler Savcılar Kurulu, Yargıtaya 8 yeni üye seçti

Hakimler Savcılar Kurulunca (HSK), Yargıtaya 8 yeni üye seçti. Yargıtay üyeliklerine seçilen başsavcı, başsavcıvekilleri ve hakimlerin yerine HSK tarafından daha sonra atama yapılacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 12:05 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 12:05
Hakimler Savcılar Kurulu, Yargıtaya 8 yeni üye seçti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Hakimler Savcılar Kurulunca (HSK), boş bulunan 8 Yargıtay üyeliği için seçim yapıldı.


Hakimler Savcılar Kurulu, Yargıtaya 8 yeni üye seçti (AA)Hakimler Savcılar Kurulu, Yargıtaya 8 yeni üye seçti (AA)

HSK Genel Kurulunda bugün yapılan toplantı sonucu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İzmir Karşıyaka Başsavcısı Ali Rıza San, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Daire Başkanı Osman Kiper, İstanbul BAM Üyesi Murat Boylu, İzmit Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Murat Çağlak, HSK Genel Sekreter Yardımcısı Murat Pala ve İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cengiz Doğan, Yargıtayın yeni üyeleri oldu.

Yargıtay üyeliklerine seçilen başsavcı, başsavcıvekilleri ve hakimlerin yerine HSK tarafından daha sonra atama yapılacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | ABD uyardı İran’dan füzeler atıldı! Tahran saldırı emrini işte böyle verdi
Başkan Erdoğan’ın İsrail uyarısı sonrası akıllara ABD’nin itirafı geldi: Türkiye’ye saldırması için PKK’yı hazırlıyoruz
MİT’ten FETÖ avı: Firari hakim Mustafa Karatay yakalandı
A Haber’de televizyon tarihine geçecek yayın! Mossad karargahının yanındaki füze izlerini görüntüledi
Mourinho’dan 4 değişiklik! Twente maçında o yıldızlar 11’e
EMEKLİYE 24 BİN TL PROMOSYON | Bankalar kampanyalarını yeniledi! En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Ziraat Bankası, Yapıkredi, Halkbank, ING…
Gıdada sahtecilik yapanlara anlık ifşa! Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yeni uygulama! Sahte gıda yüzünden her yıl 420 bin kişi ölüyor
Başkan Erdoğan uyardı: İsrail’in gözü Türkiye’de! Terör örgütü PKK üzerinden Arz-ı Mev’ud planı
Galatasaray Rigas deplasmanında! Okan Buruk’tan farklı 11 kararı
Bakan Bolat tek tek açıkladı: Dış ticaret açığı 14 ayın 11’inde azaldı
CHP’li İBB’den özel halk otobüslerine araç başı 2 milyon TL’lik kazık! | Özel Halk Otobüsü sahipleri Saraçhane’ye gidiyor
İRAN MI GÜÇLÜ İSRAİL Mİ? Demir Kubbe’yi hangi füzeler delip geçti? Havada, denizde ve karada
İsrail’in hedefinde Türkiye mi var? Uzman isimlerden çarpıcı değerlendirme: DEM’in gözdesi terör devleti
Beşiktaş ilk peşinde! van Bronckhorst 11’i belirledi
Berat Albayrak imzalı bağımsızlık politikasının meyveleri! Türkiye petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinde artık Avrupa ikincisi
SON DAKİKA