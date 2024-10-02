İSKİ tesisinin yanında ’Boğaz’a büyük ihanet! 10 bölgeden denize lağım suyu akıyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Baltalamanı Atıksu Biyolojik Arıtma Tesisi'nin hemen yanında, denize lağım suyu akıyor. Havadan çekilen görüntülerde, lağım suyunun boğaza doğru sahil boyunca yayıldığı dikkat çekerken vatandaşlar, çevredeki ağır kokudan şikayetçi.

Boğaz'a bırakılan lağım suyu, akıntılarla birlikte Marmara Denizi'ne ulaşarak burada dibe çökerek ekosistemi olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, dipteki oksijen seviyesinin atık sular nedeniyle azaldığını vurguluyor. CHP yönetimindeki İSKİ tesisinin yanındaki dere, kirlilik nedeniyle siyah bir renk almış durumda; bu görüntüler de havadan net bir şekilde gözlemleniyor. Uzmanlar, bu dere aracılığıyla boğaza ulaşan kirliliğin doğal yaşamı olumsuz etkilediğini belirterek, araştırma yapılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını talep ediyor.

İstanbulluya 90'lı yılları hatırlatan manzaralar (Fotoğraf: DHA)

VATANDAŞLAR AĞIR KOKUDAN ŞİKAYETÇİ

İstanbul Boğazı'na lağım aktığını vurgulayan İstanbul Çevre Konseyi Başkanı Zafer Murat Çetintaş, " İstanbul Boğazı'nda pek çok noktada halen lağım akıyor. Bu gördüğünüz dereye birileri lağım veriyor. Lağım suyu ağır ve yoğun olduğu için kıyılarda kalıyor ama yağmur suyu olsa direk açığa gidecek. Ben bu durumu yetkililere bildiriyorum, şikayet ediyorum. Ancak bu güne kadar gerekli önlem alınamadı. Düzelttik diyorlar bakıyorsunuz düzelmiş gözüküyor. Bir bakıyorsunuz bir gün yine aynı lağım suyu verilmeye devam ediyor. 365 gün havadan görüntü alsak en az 60 gün bu manzarayı görebiliriz. Oradaki vatandaşlar hem ağır kokudan hem de denize giden pislikten şikâyetçiler. Lağımın aktığı kıyılarda turistlik mekanlar var" ifadelerini kullandı.

Baltalimanı Atıksu Biyolojik Arıtma Tesisinin dibinde çevre felaketi(Fotoğraf: DHA)

DİPTEKİ OKSİJENİ BİTİRİYOR

Boğaza verilen atık ve lağım suyunun oksijeni azalttığını ifade eden Çetintaş, "Atık sular akıntılar ile birlikte Marmara Denizi'nde doğru gidiyor. Daha sonra bu atıklar denize çöküyor. Bu çökme sonucu dipteki oksijeni bitiriyor. Burada orta su balıkları da engelleniyor. Çünkü orta su balıkları planktonlarla besleniyor onların bu besinleri alması engelleniyor. Çevre Bakanlığı zaman zaman bazı belediyelere yaptıkları yanlışlardan dolayı ceza kesiyor. Ben bir vatandaş olarak rica ediyorum, kanalizasyonu boğaza bırakan tesise ve o dereyi kirleten kişi veya kurumlara ceza uygulamalarını istiyorum. İstanbul Boğazı'nda en az 10 noktada havadan yapılan çekimlerle denize lağım aktığını kanıtlayabilirim" dedi.