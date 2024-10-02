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Milli Muharip Uçak KAAN ne zaman uçacak? Ne zaman TSK envanterine girecek?

Adana'da düzenlenen TEKNOFEST'te Milli Muharip Uçak KAAN hakkında önemli açıklamalarda bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu “KAAN bizim mahallenin ağır abisi, büyüğü. 2 test platformunda 2025 yılı sonunda hazır olacak" dedi. Peki KAAN ne zaman TSK envanterine girecek? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 15:48 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 17:07
Milli Muharip Uçak KAAN ne zaman uçacak? Ne zaman TSK envanterine girecek?

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TEKNOFEST'in açılışının ardından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu merak edilenlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Milli Muharip Uçak KAAN (Takvim Foto Arşiv)Milli Muharip Uçak KAAN (Takvim Foto Arşiv)

Demiroğlu, "Yarın ANKA-3, Hürjet ve Hürkuş kol uçuşlarını yapacaklar. ANKA-3 mühimmatlı atışlarını yaptı. Görünmezlik konusunda geliştirmeler devam ediyor. Görünmezliğini daha da arttıracağız. Test uçuşlarını bitirip bu sene sonlarında deneme amacıyla Türk Hava Kuvvetleri'ne vermeyi düşünüyoruz. Geliştirmeleri bitirdikten sonra seri üretimine geçeceğiz. Hem yurt dışı hem de yurt içinden çok ciddi ilgi var" dedi.

KAAN hakkında Anadolu Ajansı'nın hazırladığı infografiKAAN hakkında Anadolu Ajansı'nın hazırladığı infografi



"HERKES GELSİN"
Herkesi TEKNOFEST alanına davet eden Demiroğlu, "Gençlerimiz faaliyetlerini gösteriyorlar. Gerçekten bütün çocukların, kendisini genç hissedenlerin buraya gelmesi lazım. Buraya lütfen gelin. Uçaklara dokunun. Faaliyetleri görün, çocukların neler yapmaya kadir olduğunu görün" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan Milli Muharip Uçak'ı tanıtırken (Takvim Foto Arşiv)Başkan Erdoğan Milli Muharip Uçak'ı tanıtırken (Takvim Foto Arşiv)



KAAN NE ZAMAN SEMALARDA?
Demiroğlu, Türkiye'nin önemli savunma projesi Milli Muharip Uçak 'KAAN' hakkında ise şunları söyledi:
"KAAN bizim mahallenin ağır abisi, büyüğü. 2027'deki uçuşunu 2 sene önce çektik. 2 test platformunda 2025 yılı sonunda hazır olacak. Esas yoğun geliştirme uçuşları o zaman başlayacak. 2028'e kadar da ilk teslimatı Türk Hava Kuvvetleri'ne yapmayı planlıyoruz. Planlamada bir değişiklik yok."

KAAN (Takvim Foto Arşiv)KAAN (Takvim Foto Arşiv)

MİLLİ MUHARİP UÇAK KAAN'IN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

21 Şubat 2024'te ilk uçuşunu gerçekleştirerek 13 dakika havada kaldı. Bu uçuşta 8000 feet irtifaya çıktı ve 230 knot hıza ulaştı.

5'inci nesil çok rollü savaş uçağı olan KAAN, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlıyor.

Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin, yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu KAAN; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçıdır.

KAAN (Takvim Foto Arşiv)KAAN (Takvim Foto Arşiv)

TEKNİK ÖZELLİKLER

* Hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimlerini sağlıyor

* Kokpit tasarımı, beşinci nesil savaş uçaklarının sahip olması gereken kabiliyet ve donanımlar gözetilerek pilotun iş yükünü en aza indirgemeye yönelik olarak olgunlaştırılıyor

* Yüksek durumsal farkındalık, optimize edilmiş pilot iş yükü, muharebe hasar tespiti
Yeni nesil görev sistemleri

KAAN (Takvim Foto Arşiv)KAAN (Takvim Foto Arşiv)

* Diğer unsurlarla (insansız hava araçları, F-16'lar, TSK'nın hava, kara ve deniz unsurları) müşterek çalışılabilirlik

* Düşük görünürlük ve kızılötesi iz

* Sensör ve veri füzyonu destekli atış kontrol sistemi ile hassas vuruş

* Kısa dönüş süresi

* Dahili silah yuvası ve supercruise kabiliyeti

* 14 metre kanat açıklığına sahip KAAN, 21 metre uzunluğunda ve 6 metre yüksekliğinde.
KAAN'ın azami hızı ise 1,8 Mach (40.000 ft) olarak açıklandı.

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