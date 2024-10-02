Milli Muharip Uçak KAAN ne zaman uçacak? Ne zaman TSK envanterine girecek?

KAAN NE ZAMAN SEMALARDA? Demiroğlu, Türkiye'nin önemli savunma projesi Milli Muharip Uçak 'KAAN' hakkında ise şunları söyledi: "KAAN bizim mahallenin ağır abisi, büyüğü. 2027'deki uçuşunu 2 sene önce çektik. 2 test platformunda 2025 yılı sonunda hazır olacak. Esas yoğun geliştirme uçuşları o zaman başlayacak. 2028'e kadar da ilk teslimatı Türk Hava Kuvvetleri'ne yapmayı planlıyoruz. Planlamada bir değişiklik yok."

KAAN (Takvim Foto Arşiv)

MİLLİ MUHARİP UÇAK KAAN'IN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

21 Şubat 2024'te ilk uçuşunu gerçekleştirerek 13 dakika havada kaldı. Bu uçuşta 8000 feet irtifaya çıktı ve 230 knot hıza ulaştı.

5'inci nesil çok rollü savaş uçağı olan KAAN, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlıyor.

Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin, yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu KAAN; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçıdır.