İsrail’in hedefinde Türkiye mi var? Uzman isimlerden çarpıcı değerlendirme: DEM’in gözdesi terör devleti

Arz-ı Mevud'a göre Türkiye'de bulunan Şanlıurfa en az Kudüs kadar önemli bir şehir. Bu nedenle İsrail'in bölgedeki planlarında Türkiye'nin "baş düşman" olarak kodlandığı vurgulanıyor.

İsrail'in Lübnan 'da kara harekatına dönüşen saldırıları, bir sonraki hedefin hangi ülke olduğu tartışmasını alevlendirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (AA)

Konuyla ilgili kritik bir uyarı yapan Erdoğan, "'Vadedilmiş topraklar' hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin, tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer, açık söylüyorum, bizim vatan topraklarımız olacaktır. Şu anda bütün hesap bunun üzerindedir. Türkiye içindeki bazı İsrail dostlarının, bazı siyonist severlerin, gönüllü veya paralı siyonizm propagandası yapan aparatların anlamadığı işte budur." ifadelerini kullandı.

Konuyu uzman isimler de yorumladı.

SIRADA TÜRKİYE Mİ VAR?

Sabah Gazetesi'nden Melih Altınok, bugünkü köşe yazısında "İsrail nerede duracak ve savaş mekanizmasının nihai hedefinde Türkiye mi var?" sorusuna yanıt aradı.

Altınok, yazısında "Bugünlerde kuzeye doğru ilerleyip Lübnan'a giren İsrail, Suriye'yi aşıp Türk sınırına mı ulaşacak? Evet, birkaç milyonluk bir devletin bunca alanı işgal etmesi ve ele geçirdiği yerlerde hâkimiyet sağlaması kolay iş değil. Netanyahu da 7 Ekim'den birkaç gün önce BM kürsüsünden Ortadoğu haritasını gösterip İsrail'in bölgeyi dikensiz gül bahçesine çevirme hedefine "farklı bir yöntemle" ulaşacağını ilan etmişti. Nasıl olacaktı bu iş? Netanyahu'nun defalarca tekrar ettiği gibi, bölge ülkelerinde rejim değişiklikleri gerçekleştirerek. Rejimlerin nasıl değiştirileceği de malumunuz. Suikastlar, sabotajlar, askeri darbeler, ülkelerin iç cephelerinin çökertilmesi için kullanılan yöntemler. İsrail, güvenliğinin, ister adına Arz-ı Mevud deyin isterseniz Nil'den Fırat'a tampon bölge, sınırlarımızı da kapsayan bu coğrafyanın daha fazla kaosa sürüklenmesinden geçtiğinin farkında." ifadelerini kullandı.