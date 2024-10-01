Yeni düzenleme yolda! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı: Yapanın yanına kar kalmayacak

Adalet Bakanı Tunç, yeni yasama yılı resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

"DAHA ETKİN BİR YARGILAMA İÇİN EPEYCE ÖNERİMİZ VAR"

Bir soru üzerine, yargı mensuplarının tutuklamayı gerektiren somut bir delil varsa bundan kaçınmayacağını kaydeden Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstisnai, hatalı kararlar da olabilir ama o hemen itirazla düzeltilebiliyor. Gerek müşteki itiraz ediyor, gerekse tutuklandıysa sanık tarafı itiraz ediyor. Dolayısıyla itiraz imkanı da var. O itiraz süreci değerlendirilmeden basına yansıyor. Eskiden infial oluşturma, tutuklama sebebiydi. 2 yılın altındaki suçlar bakımından tutuklama yasağı getirilmişti. Sonra beden bütünlüğüne yönelik saldırılar yasak kapsamından çıkarıldı ama suç işlendiği anda etkin bir mücadele bekliyor insanlar. Yani 3-4 yıl sürdükten sonra ceza almasından ziyade olayın sıcağıyla o kişiye bir yaptırım uygulanmasını istiyor. Bu konuda hepsini çalışacağız. Yargı reformu belgeleri kapsamında da önerilerimiz olacak. Daha etkin bir yargılama sistemi, gecikmeden sonuca ulaşma konularında epeyce önerimiz var. Bir yıldan bu yana çalışıyoruz, Yargı Reformu Strateji Belgesi'yle ilgili olarak. O belgedeki hedefler doğrultusunda yasa gerektirenleri Meclisimizin huzuruna getireceğiz inşallah."

YASA DIŞI BAHİSLE İLGİLİ ÇALIŞMA

Tunç, yasa dışı bahisle ilgili bir çalışma olup olmadığının sorulması üzerine, bu konuda bir kanun bulunduğunu belirterek, "O kanunda, daha etkin bir mücadele için neler yapılabileceğine dair taslak çalışması üzerinde duruluyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) katılımıyla bu konuda bir toplantı gerçekleştirdiklerini dile getiren Tunç, bir eylem planı üzerinde çalıştıklarını ancak henüz netleşmediğini kaydetti.