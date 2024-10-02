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İzmir ve Rize'de eş zamanlı FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Yurt içinde FETÖ'yle mücadele aralıksız sürüyor. İzmir ve Rize'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ByLock kullancısı olduğu, Bank Asya'da işlem yaptıkları ve KHK ile kapatılan kurumlarda SGK kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 09:19 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 09:20
İzmir ve Rize’de eş zamanlı FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile etkin ve kararlı mücadele sürüyor. İzmir merkezli iki ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

BYLOCK KULLANICISI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, yazışmaların içeriklerinde isimleri geçen, Bank Asya artan ve şüpheli işlem bilgileri tespit edilen, tepe yönetici irtibat kaydı bulunan, KHK ile kapatılan kurumlarda SGK kayıtları bulunan 14 şüpheliye yönelik yakalama kararı alındı.

FETÖ'cülerin kullandığı haberleşme sistemi (Fotoğraf: AA)FETÖ'cülerin kullandığı haberleşme sistemi (Fotoğraf: AA)

EŞ ZAMANLI OPERASYON ÇOK SAYIDA GÖZALTI

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda kent merkezi ile Bergama ve Torbalı ilçeleri ve Rize'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Polis, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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