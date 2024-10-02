İsrail İran'ın nükleer tesislerini vuracak mı? Biden'dan flaş açıklama: "Olası saldırıları desteklemiyorum"

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in İran'a ait nükleer tesislere olası saldırısını desteklemediğini ve Tahran'a "orantılı" karşılık vermesi gerektiğini söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in İran'a ait nükleer tesislere olası saldırısını desteklemediğini ve Tahran'a "orantılı" karşılık vermesi gerektiğini söyledi.
ABD Başkanı Biden, Helene Kasırgası'nın vurduğu eyaletlerden Güney Carolina ile Kuzey Carolina'yı ziyareti için uçağına binmeden önce basın mensuplarına, Orta Doğu'daki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.
Biden, bir soru üzerine, İsrail'in İran'a ait nükleer tesislere olası bir saldırısını desteklemediğini belirtti.
NÜKLEER TESİSLER HEDEFTE Mİ?
İsrailli muhataplarıyla görüşmelerin devam ettiğini ve İran'a nasıl bir karşılık verileceğini ele aldıklarını aktaran Biden, ayrıca G7 liderleriyle bugün ortak telekonferans görüşmesi yaptıklarını ve İsrail'in "orantılı şekilde" karşılık vermesi konusunda mutabık olduklarını kaydetti.
Biden, İran'ın son saldırılarının ardından "İran çok yoldan çıktı." yorumunu yaptı.
Biden'ın nükleer tesislerle ilgili açıklama yapması, hedefler arasında nükleer tesislerin olabileceği değerlendirmelerine neden oldu.
G7 LİDERLERİYLE GÖRÜŞTÜ
Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e füze saldırısı düzenleyen İran'a yeni yaptırımlar dahil verilecek karşılığın neler olabileceğini G7 liderleriyle ele aldı.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın, G7 ülkelerinin liderleriyle ortak telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, "Başkan Biden ve G7, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kesin şekilde kınamaktadır. Bugün Başkan Biden, İran'ın İsrail'e yönelik kabul edilemez saldırısını görüşmek ve yeni yaptırımlar dahil İran'ın bu saldırısına verilecek karşılığın koordine edilmesi için G7 liderleriyle görüştü." ifadelerine yer verildi.
ABD ile G7'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığının vurgulandığı görüşmede, Orta Doğu'da bundan sonraki sürece ilişkin de değerlendirmelerin yapıldığı bildirildi.