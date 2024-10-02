Ortadoğu haritası, hangi ülkeleri kapsıyor? Ortadoğu ülkeleri hangileri? İsrail, Türkiye, Lübnan, İran...

Ortadoğu, dünya siyasi ve kültürel sahnesinde önemli bir bölge olarak bilinir. Coğrafi açıdan Ortadoğu; Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birleşme noktasında yer alır. Genel olarak, Ortadoğu denildiğinde Türkiye, İran, Irak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Yemen, Umman, Suriye, Lübnan, Ürdün, Filistin ve İsrail gibi ülkeler akla gelir. Bu ülkeler, bölgenin jeopolitik ve stratejik konumunu belirlerken, aynı zamanda enerji kaynakları ve dini inançlarıyla da dikkat çeker.

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Middle East Studies Journal^de yer alan bilgilere göre Ortadoğu , Asya, Avrupa ve Afrika'nın birbirine en çok yaklaştığı stratejik bir bölgedir ve tarih boyunca büyük bir öneme sahip olmuştur. Akdeniz'den başlayıp Pakistan'a kadar uzanır ve Arap Yarımadası'nı içine alır. Bu terim, Britanyalılar tarafından 19. yüzyılda kullanılmaya başlanmış olup, Avrupa merkezli bir bakış açısını yansıtır. Ortadoğu'daki ülkeler, stratejik konumları ve zengin doğal kaynaklarıyla dünya siyaseti ve ekonomisinde büyük rol oynar. Özellikle petrol ve doğal gaz kaynakları bu bölgenin küresel enerji politikaları açısından önemini arttırmaktadır.