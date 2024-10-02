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Ortadoğu haritası, hangi ülkeleri kapsıyor? Ortadoğu ülkeleri hangileri? İsrail, Türkiye, Lübnan, İran...

Ortadoğu haritası, bölgedeki çeşitli ülkeleri kapsayan bir coğrafi sınırlandırmayı temsil eder. Bu harita genellikle Türkiye'nin güneydoğusundan başlayarak İran'ın doğusuna kadar uzanır. Suudi Arabistan Yarımadası ve Basra Körfezi'ni de içerir. Ayrıca, haritada Mısır'ın Sina Yarımadası ve bazen Kuzey Afrika'daki bazı ülkeler de Ortadoğu kapsamında gösterilebilir. Bölgenin karmaşık sınırları ve farklı kültürel yapısı, Ortadoğu'yu küresel siyasetin önemli bir merkezi haline getirir.

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 08:32 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 08:32
Ortadoğu haritası, hangi ülkeleri kapsıyor? Ortadoğu ülkeleri hangileri? İsrail, Türkiye, Lübnan, İran...

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Ortadoğu, dünya siyasi ve kültürel sahnesinde önemli bir bölge olarak bilinir. Coğrafi açıdan Ortadoğu; Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birleşme noktasında yer alır. Genel olarak, Ortadoğu denildiğinde Türkiye, İran, Irak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Yemen, Umman, Suriye, Lübnan, Ürdün, Filistin ve İsrail gibi ülkeler akla gelir. Bu ülkeler, bölgenin jeopolitik ve stratejik konumunu belirlerken, aynı zamanda enerji kaynakları ve dini inançlarıyla da dikkat çeker.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

Middle East Studies Journal^de yer alan bilgilere göre Ortadoğu , Asya, Avrupa ve Afrika'nın birbirine en çok yaklaştığı stratejik bir bölgedir ve tarih boyunca büyük bir öneme sahip olmuştur. Akdeniz'den başlayıp Pakistan'a kadar uzanır ve Arap Yarımadası'nı içine alır. Bu terim, Britanyalılar tarafından 19. yüzyılda kullanılmaya başlanmış olup, Avrupa merkezli bir bakış açısını yansıtır. Ortadoğu'daki ülkeler, stratejik konumları ve zengin doğal kaynaklarıyla dünya siyaseti ve ekonomisinde büyük rol oynar. Özellikle petrol ve doğal gaz kaynakları bu bölgenin küresel enerji politikaları açısından önemini arttırmaktadır.

ORTADOĞU ÜLKELERİ 📍

Suriye 🇸🇾

Irak 🇮🇶

Katar 🇶🇦

Kıbrıs 🇨🇾

Ürdün 🇯🇴

İsrail 🇮🇱

Lübnan 🇱🇧

İran 🇮🇷

Filistin 🇵🇸

Suudi Arabistan 🇸🇦

Birleşik Arap Emirlikleri 🇦🇪

Umman 🇴🇲

Kuveyt 🇰🇼

Bahreyn 🇧🇭

Yemen 🇾🇪

Mısır 🇪🇬

Afganistan 🇦🇫

Pakistan 🇵🇰

Tunus 🇹🇳

Cezayir 🇩🇿

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

Libya 🇱🇾

Sudan 🇸🇩

Fas 🇲🇦

Ortadoğu, Doğu ile Batı arasında bir köprü görevi görür ve ticari, kültürel ve dini etkileşimlerin merkezinde yer alır. Petrolün "kara altın" olarak değer kazanmasıyla, bölgenin önemi 20. yüzyılda daha da artmıştır.

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