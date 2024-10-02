A Haber’de televizyon tarihine geçecek yayın! Mossad karargahının yanındaki füze izlerini görüntüledi

A Haber, Mossad karargahının yanındaki füze izlerini görüntüledi (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)



Operasyonun "meşru savunma hakkı çerçevesinde ve uluslararası hukuka dayanılarak gerçekleştirildiği ve düşmanların her türlü aptallığına yıkıcı ve pişman edici karşılık verileceği" kaydedildi.

A Haber, Mossad karargahının yanındaki füze izlerini görüntüledi (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)



DÜNYA TELEVİZYONLARINDA İLK: A HABER FÜZE İZLERİNİ GÖRÜNTÜLEDİ



Saldırıların ardından A Haber yine dünya televizyonlarında bir ilke imza attı. Tel Aviv'de bulunan A Haber muhabiri İslim İstanbullu, Mossad karargahı yakınındaki füzelerin izlerini görüntüledi. Füzelerin hasar verdiği yerler canlı yayında



Bölgedeki son durumu aktaran İslim İstanbullu şu ifadelere yer verdi:



Füzelerin düştüğü noktalardan biri. MOSSAD karargahının 150 metre ilerisinde. Bizler o füzenin düşme etkisiyle araçların son halini ekranlara getiriyoruz. Aracın ön tarafı tamamen göçmüş durumda.

A HABER MUHABİRİ İSLİM İSTANBULLU (TAKVİM.COM.TR EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)



Sağ tarafımızda da düşen füzeyle birlikte 9 metre derinliğinde 15 metre genişliğinde bir krater oluşmuş. Üzerinin kapatıldığını görüyoruz.