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A Haber'de televizyon tarihine geçecek yayın! Mossad karargahının yanındaki füze izlerini görüntüledi

İran'ın İsrail'e yönelik balistik füzeli saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 500'den fazla füze kullanırken, İran Devrim Muhafızları Ordusu, askeri tesislerin hedef alındığını açıkladı. Saldırıların ardından A Haber yine dünya televizyonlarında bir ilke imza attı. Tel Aviv'de bulunan A Haber muhabiri İslim İstanbullu, Mossad karargahı yakınındaki füzelerin izlerini görüntüledi. İşte o tarihi anlar...

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 11:17 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 11:37
A Haber’de televizyon tarihine geçecek yayın! Mossad karargahının yanındaki füze izlerini görüntüledi

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İran, akşam saatlerinde İsrail'e yönelik füze saldırısı gerçekleştirdi. Devrim Muhafızları Ordusu saldırının ardından yayınladığı bildiride işgal altındaki topraklardaki stratejik hedeflere yönelik "Gerçek Vaad 2" operasyonunun gerçekleştirildiği duyurdu.

İran'dan İsrail'e füzeli saldırı (AA)İran'dan İsrail'e füzeli saldırı (AA)

ASKERİ TESİSLER HEDEF ALINDI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'a yönelik suikastların planlandığı İsrail'deki askeri merkezlerin füze saldırılarıyla hedef alındığını" duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e düzenlenen füzeli saldırılara ilişkin ikinci açıklamasını yayımladı.

İran'dan İsrail'e füzeli saldırı (AA)İran'dan İsrail'e füzeli saldırı (AA)

Açıklamada, "Gerçek Vaad-2" adı verilen operasyonda, "İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki stratejik askeri tesislerin hedef alındığı ve hedeflerin geniş çaplı savunma sistemleriyle korunmasına rağmen yüzde 90 başarı oranıyla vurulduğu" ifade edildi.

İsrail'in saldırılarında hayatlarını kaybeden Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'a yönelik suikastların planlandığı hava üsleri ve askeri merkezlerin de hedef alındığı aktarıldı.

A Haber, Mossad karargahının yanındaki füze izlerini görüntüledi (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)A Haber, Mossad karargahının yanındaki füze izlerini görüntüledi (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

Operasyonun "meşru savunma hakkı çerçevesinde ve uluslararası hukuka dayanılarak gerçekleştirildiği ve düşmanların her türlü aptallığına yıkıcı ve pişman edici karşılık verileceği" kaydedildi.

A Haber, Mossad karargahının yanındaki füze izlerini görüntüledi (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)A Haber, Mossad karargahının yanındaki füze izlerini görüntüledi (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

DÜNYA TELEVİZYONLARINDA İLK: A HABER FÜZE İZLERİNİ GÖRÜNTÜLEDİ

Saldırıların ardından A Haber yine dünya televizyonlarında bir ilke imza attı. Tel Aviv'de bulunan A Haber muhabiri İslim İstanbullu, Mossad karargahı yakınındaki füzelerin izlerini görüntüledi.

Füzelerin hasar verdiği yerler canlı yayında



Bölgedeki son durumu aktaran İslim İstanbullu şu ifadelere yer verdi:

Füzelerin düştüğü noktalardan biri. MOSSAD karargahının 150 metre ilerisinde. Bizler o füzenin düşme etkisiyle araçların son halini ekranlara getiriyoruz. Aracın ön tarafı tamamen göçmüş durumda.

A HABER MUHABİRİ İSLİM İSTANBULLU (TAKVİM.COM.TR EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)A HABER MUHABİRİ İSLİM İSTANBULLU (TAKVİM.COM.TR EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)

Sağ tarafımızda da düşen füzeyle birlikte 9 metre derinliğinde 15 metre genişliğinde bir krater oluşmuş. Üzerinin kapatıldığını görüyoruz.

A Haber, Mossad karargahının yanındaki füze izlerini görüntüledi (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)A Haber, Mossad karargahının yanındaki füze izlerini görüntüledi (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

SADECE A HABER'DE

MOSSAD ana karargahının 150 metre yakınına düşen füze bir krater oluşturdu. Türk televizyonlarında dünya televizyonlarında ilk ve özel görüntüler bizim haricimizde şu an burada hiçbir televizyon kanalının olmadığını ifade edelim.

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