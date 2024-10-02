A Haber’de televizyon tarihine geçecek yayın! Mossad karargahının yanındaki füze izlerini görüntüledi

İran, akşam saatlerinde İsrail'e yönelik füze saldırısı gerçekleştirdi. Devrim Muhafızları Ordusu saldırının ardından yayınladığı bildiride işgal altındaki topraklardaki stratejik hedeflere yönelik "Gerçek Vaad 2" operasyonunun gerçekleştirildiği duyurdu.
İran'dan İsrail'e füzeli saldırı (AA)
ASKERİ TESİSLER HEDEF ALINDI
İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'a yönelik suikastların planlandığı İsrail'deki askeri merkezlerin füze saldırılarıyla hedef alındığını" duyurdu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e düzenlenen füzeli saldırılara ilişkin ikinci açıklamasını yayımladı.
İran'dan İsrail'e füzeli saldırı (AA)
Açıklamada, "Gerçek Vaad-2" adı verilen operasyonda, "İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki stratejik askeri tesislerin hedef alındığı ve hedeflerin geniş çaplı savunma sistemleriyle korunmasına rağmen yüzde 90 başarı oranıyla vurulduğu" ifade edildi.
İsrail'in saldırılarında hayatlarını kaybeden Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'a yönelik suikastların planlandığı hava üsleri ve askeri merkezlerin de hedef alındığı aktarıldı.