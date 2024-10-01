Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu! Çinli otomotiv devi BYD’nin üretim tarihi belli oldu

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır önemli açıklamalarda bulunuyor.













İşte Kacır'ın açıklamalarından satır başları:



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "Bayraktar TB3 ve insansız savaş uçaklarımızdan ANKA-3 halka açık ilk uçuş gösterisini TEKNOFEST Adana'da yapacaklar." dedi. Bakan Kacır, "İlk TEKNOFEST'imizde 14 teknoloji yarışması düzenlemiştik. Bu yılın TEKNOFEST'inde 790 bin takımda 1 milyon 650 bin gencimiz projeleriyle yarışıyorlar." dedi.





Bakan Kacır, "İsrail saldırıları etik ve ahlaki değerler üzerine yükselmeyen teknolojinin insanlık için ancak felaket olacağına dair tarihte yaşadığımız bir örnektir." dedi. SİBER GÜVENLİK



Bakan Kacır, Önümüzdeki dönemlerde Meclis gündemindeki ilk işlerden birinin Siber Güvenlik Başkanlığına ilişkin yasama çalışması olacağını, böylelikle yeni bir otorite kurulmuş olacağını belirtti. Bakan Kacır, "Endüstriyel ürünlerdeki siber güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasına dönük tedbirlerimizi artırıyoruz. Cihazların kontrolü ve denetimi için yeni adımlar atacağız." diye konuşmasına devam etti.