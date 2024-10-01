Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu! Çinli otomotiv devi BYD'nin üretim tarihi belli oldu
Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır önemli açıklamalarda bulunuyor. Türkiye'de yapılacak otomotiv yatırımları ile ilgili konuşan Kacır, "BYD, 2026da üretim başlayacak, imzalar atıldı. Manisa OSBde yer tahsis süreci tamamlandı. Fabrika inşaatına ilişkin izin başvuruları gerçekleştirildi.Chery ile potansiyel yatırımı görüştük, Chery yatırımı için son basamaklara geldik" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır önemli açıklamalarda bulunuyor.
İşte Kacır'ın açıklamalarından satır başları:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "Bayraktar TB3 ve insansız savaş uçaklarımızdan ANKA-3 halka açık ilk uçuş gösterisini TEKNOFEST Adana'da yapacaklar." dedi.
Bakan Kacır, "İlk TEKNOFEST'imizde 14 teknoloji yarışması düzenlemiştik. Bu yılın TEKNOFEST'inde 790 bin takımda 1 milyon 650 bin gencimiz projeleriyle yarışıyorlar." dedi.
Bakan Kacır, "İsrail saldırıları etik ve ahlaki değerler üzerine yükselmeyen teknolojinin insanlık için ancak felaket olacağına dair tarihte yaşadığımız bir örnektir." dedi.
SİBER GÜVENLİK
Bakan Kacır, Önümüzdeki dönemlerde Meclis gündemindeki ilk işlerden birinin Siber Güvenlik Başkanlığına ilişkin yasama çalışması olacağını, böylelikle yeni bir otorite kurulmuş olacağını belirtti.
Bakan Kacır, "Endüstriyel ürünlerdeki siber güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasına dönük tedbirlerimizi artırıyoruz. Cihazların kontrolü ve denetimi için yeni adımlar atacağız." diye konuşmasına devam etti.
BYD 2026'DA ÜRETİME BAŞLIYOR (AA)
OTOMOBİL YATIRIMI
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, "BYD, 2026da üretim başlayacak, imzalar atıldı. Manisa OSBde yer tahsis süreci tamamlandı. Fabrika inşaatına ilişkin izin başvuruları gerçekleştirildi. Chery ile potansiyel yatırımı görüştük, Chery yatırımı için son basamaklara geldik."dedi