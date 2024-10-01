Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber’de! İsrail’e Lübnan tepkisi: Artık devlet demek zor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in Lübnan'a yönelik kara saldırısıyla ilgili konuşan Bakan Yılmaz Tunç, "Artık İsrail'e devlet demek zor. Maalesef savaşı giderek bölgeye yayıyor" ifadelerini kullandı.









İşte Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları:

Maalesef İsrail savaşı gittikçe yayıyor ve sivillere yönelik katliamlarını da şu anda Lübnan'da gerçekleştiriyor. İsrail devleti 1 asırdan bu yana Filistin topraklarını işgal ederek başlattığı bir süreç var. Uluslararası kurumların aldığı kararlara da uymuyor. 7 Ekim'den beri de ona artık devlet demek de zor. O zamandan beri soykırım suçu işleyen bir örgüt gibi hareket ediyor. Filistin 400 yıldır her dinden insanın barış ve huzur içinde yaşadığı bir yerdi ancak orada bir İsrail devletinin kurulma fikrinden sonra huzursuzluk başladı.

Toprak işgale dilerek Filistinliler Gazze'ye Batı Şeria'ya sıkıştırıldı. Şu anda insanlar oradan da çıkarılmak isteniyor. Şu anda bölgede 41 binden fazla insan şehit edildi. İsrail'i durdurmaya ne uluslararası kuruluşların gücü yetti ne devletlerin gücü yetti. Arkasına ABD'yi alarak katliamını sürdürüyor. Şimdi Filistin toprakları dışında Lübnan'a da saldırmaya başladı. İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanması başladı. Bu mahkeme İsrail'in soykırım suçu işlediğini tescilledi ve tedbir kararları alındı. Ancak alınan bu kararlar uygulanmıyor.