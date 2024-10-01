SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber'de! İsrail'e Lübnan tepkisi: Artık devlet demek zor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in Lübnan'a yönelik kara saldırısıyla ilgili konuşan Bakan Yılmaz Tunç, "Artık İsrail'e devlet demek zor. Maalesef savaşı giderek bölgeye yayıyor" ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 13:19 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 13:59
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber’de! İsrail’e Lübnan tepkisi: Artık devlet demek zor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in Lübnan'a yönelik kara saldırısıyla ilgili konuşan Bakan Yılmaz Tunç, "Artık İsrail'e devlet demek zor. Maalesef savaşı giderek bölgeye yayıyor" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan A Haber'e özel açıklamalar!




İşte Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları:

Maalesef İsrail savaşı gittikçe yayıyor ve sivillere yönelik katliamlarını da şu anda Lübnan'da gerçekleştiriyor. İsrail devleti 1 asırdan bu yana Filistin topraklarını işgal ederek başlattığı bir süreç var. Uluslararası kurumların aldığı kararlara da uymuyor. 7 Ekim'den beri de ona artık devlet demek de zor. O zamandan beri soykırım suçu işleyen bir örgüt gibi hareket ediyor. Filistin 400 yıldır her dinden insanın barış ve huzur içinde yaşadığı bir yerdi ancak orada bir İsrail devletinin kurulma fikrinden sonra huzursuzluk başladı.

Toprak işgale dilerek Filistinliler Gazze'ye Batı Şeria'ya sıkıştırıldı. Şu anda insanlar oradan da çıkarılmak isteniyor. Şu anda bölgede 41 binden fazla insan şehit edildi. İsrail'i durdurmaya ne uluslararası kuruluşların gücü yetti ne devletlerin gücü yetti. Arkasına ABD'yi alarak katliamını sürdürüyor. Şimdi Filistin toprakları dışında Lübnan'a da saldırmaya başladı. İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanması başladı. Bu mahkeme İsrail'in soykırım suçu işlediğini tescilledi ve tedbir kararları alındı. Ancak alınan bu kararlar uygulanmıyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber'e konuştu (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber'e konuştu (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

NARİN GÜRAN SORUŞTURMASI

İfadeler alınıyor, otopsi raporları tekrar inceleniyor. Bu kapsamda DNA tespitleri ve kriminal inceleme sonuçları var araçlardan eşyalardan elde edilen bulgular var. Sonradan tespit edilen kamera görüntüleri var. Bu görüntüleri ses ve görüntü bakımından TÜBİTAK'ta inceleniyor. Adli tıp ve ifade tutanakları ile etkin bir soruşturma yapılıyor. Katillerin bulunmasıyla ilgili başsavcılığımız yoğun bir çalışma sergiliyor. Tabii soruşturma gizli. Narin'in katillerine mutlaka ulaşılacak. Elde edilen bulgular ve ifadeler tüm bunlar bir süreç gerektiriyor. Bu süreç tamamlandığında ve iddianame hazırlandığında kamuoyu da bilgilendirilmiş olacak. Sürecin çok fazla uzayacağını düşünmüyorum. Soruşturma sürecinin sonuna geldik.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber'e konuştu (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber'e konuştu (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

CEM GARİPOĞLU'NUN MEZARININ AÇILMASI

Cem Garipoğlu'nun intiharından sonra uzun süre tartışmalar oldu. Mağdur aile bunu gündemde tuttu ve şüphelerinin giderilmesini istedi. Cem Garipoğlu'nun ailesi de dilekçe verdi. Bu kapsamda savcılığımız kabrin açılıp DNA incelemesinin yapılmasına karar verdi. Bununla ilgili süreç devam ediyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA