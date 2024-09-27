BYD’den sonra yatırımların yeni gözdesi Türkiye! 3 marka daha listeye aldı

Yerli otomobil Togg sonrası Türkiye otomotiv pazarına yönelik yatırımlara bir yenisi daha eklenebilir. Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD'nin ardından iki otomobil üreticisinin daha Türkiye'ye yatırım yapmayı planladığı bildirildi.

Chery (AA)

2 MARKA DAHA YATIRIM YAPMAYI PLANLIYOR

Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör, "Son günlerde otomotivde yatırım konusu, gündemi işgal ediyor. Biliyorsunuz, Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD ilk anlaşmayı imzaladı. 1 milyar dolar yatırımla Manisa'da 150 bin araç kapasiteli yeni bir üretim tesisi kuracağını duyurmuştu. BYD'nin ardından Chery ve MG'nin de Türkiye'ye yatırım planladığı haberleri geldi." dedi.

İşte Güngör'ün 27 Eylül tarihli yazısı:

New York'taki temasları sırasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile ayaküstü sohbet etme fırsatı buldum. Bakan'ın söyleminden anladığım kadarıyla Chery ile görüşmelerde ileri aşamadayız. Bu kez durum, Chery'nin Türkiye'ye ilk kez girdiği 2008 yılından farklı... Fabrikanın kurulacağı yer dahi konuşulmuş. Henüz net karar verilmese de Samsun ve Manisa'nın öne çıktığı biliniyor. Chery, Türkiye'de olası bir fabrikayla hem Avrupa hem Ortadoğu'yu besleyecek bir merkez planlıyor. Chery'in içten yanmalı araçlar için imtiyaz talebinde bulunduğu, Türkiye'nin ise hibrit, elektrikli araçlar, batarya teknolojileri ve yeşil yatırımlar konusunda teşvikler vermek istediği söyleniyor.