PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Bakan Yerlikaya duyurdu! Siberağ-8 operasyonu: 22 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 8 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik "Siberağ-8" operasyonu kapsamında 22 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 08:27 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 08:29
Bakan Yerlikaya duyurdu! Siberağ-8 operasyonu: 22 şüpheli yakalandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik "Siberağ-8" operasyonlarında hesaplarında 16 milyon 800 bin lira para hareketliliği bulunan 22 şüphelinin yakalandığını bildirdi.


Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cumhuriyet savcıları ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca İstanbul, Antalya, Trabzon, Mersin, Van, Gaziantep, İzmir ve Eskişehir'de operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Siberağ-8 operasyonu: 22 şüpheli yakalandı (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)Siberağ-8 operasyonu: 22 şüpheli yakalandı (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

Sosyal medya platformları üzerinden kiralık bungalov ev, karavan ve ikinci el ürün ilanı vererek haksız kazanç sağladıkları tespit edilen ve hesaplarında 16 milyon 800 bin lira para hareketliliği bulunan 22 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

Siberağ-8 operasyonu: 22 şüpheli yakalandı (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)Siberağ-8 operasyonu: 22 şüpheli yakalandı (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

"Operasyonlar sonucu çok sayıda bilgisayar, telefon, bellek, SIM kart ve banka kartı ele geçirildi. Operasyonları koordine eden savcılarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

SON DAKİKA